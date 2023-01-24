13 yaşında babasının istismarına uğradı, annesi bebeği öldürdü

Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel, öz babası tarafından cinsel istismara maruz kalan bir çocuğun yaşadıklarını köşesine taşıdı.

Aylarca babasının istismarına maruz kalan 13 yaşındaki çocuğun hamile kaldığını aktaran Ağırel, çocuk 14 yaşına girdiğinde bir bebeğin dünyaya geldiğini aktardı.

Ağırel, "Doğumu evde yaptı. Kimse duymasın, görmesin diye sadece annesi ve babası vardı yanında. Bebek doğar doğmaz annesi bebeğin ağlaması durana kadar ağzını kapatıp bekledi. 14 yaşındaki “çocuk anne” sadece 1 dakika sesini duydu doğurduğu bebeğin. Çünkü annesi bebeği boğarak öldürdü. Minik yavrunun cansız bedeni beyaz bir beze sarıldı" diye aktardı.

İstismara maruz kalan A.A.'nın iyileştikten sonra yeniden babasının istismarına maruz kaldığını belirten Ağırel, sonrasında yaşananları köşesinde şöyle ifade etti:

"Cehennemden kurtulmak istiyordu.

Evden birinin yanına kaçtı.

İmam nikâhı kıydılar. Başına gelenleri imam nikâhlı eşine anlattı.

Sekiz aylık imam nikâhlıyken eşinin ailesi ile birlikte hayvanlarının bakımı için tecavüzcü babasının da ikamet ettiği Mezba diye tabir edilen yere gittiler.

Eşyalarını almak için babaannesini aradı. Telefonu babası açtı. Sanki hiçbir şey olmamış gibi “Kızım ben yarın İstanbul’a gideceğim” dedi. A. A. tek bir şey söyledi: “Yarın gelirim eşyalarımı alırım...”

Sabah erkenden yola koyuldu. Giderken ne olur ne olmaz diye muhtemelen evde bulunan ruhsatsız silahı aldı.

Tüm acıları yaşadığı eve geldi tekrar.

Kestirme yolları kullandı.

Kapıyı babaannesi açtı. Babaannesine, “Babaanne kaçarak geldim, eşimin haberi yok” dedi. Sonra eşyalarını almak için odaya yöneldiğinde babasının üstü açık bir vaziyette kanepede uzandığını gördü.

Babası kendisini görünce ayağa kalktı ve kendisi ile tokalaştı, annesine “Kız kaçarak gelmiş ardından gelen var mı bir bak” diyerek A.A’nın babaannesini yanlarından gönderdi.

Daha sonra tecavüzcü baba, A.A’ya yaklaşarak öpmeye çalıştı ve bir yandan da soyunmaya başlamıştı. Babasını itti. Ancak gücü yetmedi ve yatağın üzerine düştü. Tecavüzcü adam tekrar kendisine saldırmaya başladı. Kendisine doğru gelirken korumak amacı ile yanında getirdiği tabanca ile 3-4 el ateş etti. Tecavüzcü baba yere düştü.

Korkudan geldiği yoldan imam nikâhlı eşinin yanına gitti. Silahı evlerinin yakınına attı. Baba, kafasından ve vücudundan vurularak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bir hafta sonra öldü.

A.A. olaydan hemen sonra gözaltına alındı ve yukarıda bir kısmı yazılanları anlattı. Ayrıntılara giremiyorum iğrenç olaylar yaşanıyor.

Ölen bebeğini de anlatıyor.

Doğumdan bir hafta sonra evden çıkarak o psikolojiyle öldürdüğü bebeğini, aslında bebeğinin mezarını aradığını anlattı. Buldu...

Evlerinin yan kısmında bulunan samanlığın arka bölümünde yeni kazılmış olabilecek bir nokta tespit etti. Kazma cesaretini kendinde bulamadı.

Savcıya anlattı hepsini. Savcılık bahçede kazı yapılmasını istedi. Beyaz beze sarılı vaziyette bebek cesedine ait kemik parçaları bulundu.

Adli Tıp Kurumu bebek kemik parçaları, babadan alınan saç kılı ve tükürük, mağdurdan alınan saç kılı ve kan numunesi üzerinde moleküler genetik inceleme yaptı.

Sonuç: Bebeğin annesi A.A., babası ise A.A’nın öz babası.

A.A’nın annesi ifadesinde yaşananlardan haberinin olmadığını, böyle bir olay yaşanmadığını söyledi.

Savcı A.A. için “nitelikli kasten öldürme” eyleminin TCK 25. maddesinde düzenlenen meşru savunma kapsamında kalması nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesini istedi.

Sadece az bir ceza alacağı “ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma”suçundan ceza verilmesini talep etti.

A.A. cezaevine girmedi. Sonra ne olduğu da en azından savcılık nezdinde bilinmiyor. Memleketini terk ettiği biliniyor. Olayların nerede gerçekleştiğini bilerek yazmıyorum. Fakat bütün köy bu iğrenç olayların yaşandığını biliyor ama susuyor.

Akıl alır gibi değil.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı da konuyla ilgili bilgilendirdim. İlgileniyorlar... A.A’nın koruma altına alınması için çalışma başlatacaklarını aktardılar."