Malatya'da ağır hasarlı altı katlı bina çöktü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'nin Zapçıoğlu Caddesi'nde bulunan ağır hasarlı Özbay Apartmanı çöktü.

Olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, 6 katlı binanın enkazında kimsenin bulunmadığı belirlendi. Polisler, enkazın çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, çöken binadan bazı parçalar, yan binanın duvarına da zarar verdi. Oluşan zarar nedeniyle kapının sıkışması sonucu binada kalan 4 kişi, ekiplerin müdahalesiyle çıkartıldı. Enkazda kalan kişiler, tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi.

Vali Hulusi Şahin de bölgeye gelerek incelemede bulundu. Şahin, gazetecilere, yıkılan binanın depremde ağır hasar gördüğünü belirterek, "Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri çalışma yaparken binadan ses geldiğini hissediyorlar ve çıkıyorlar, sonra bina çöküyor" dedi. (AA)