Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 22.43'te, 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 22.43'te, 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.