Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 22.43'te, 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.