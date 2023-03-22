Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 22.43'te, 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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