Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
AFAD Deprem Dairesi'nin paylaştığı verilere göre, 07.56'de meydana gelen deprem 7.04 km derinlikte gerçekleşti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Yalçın cuğ
Haber Merkezi
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Malatya Pütürge'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
AFAD Deprem Dairesi'nin paylaştığı verilere göre, 07.56'de meydana gelen deprem 7.04 km derinlikte gerçekleşti.