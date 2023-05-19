Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
AFAD Deprem Dairesi'nin paylaştığı bilgilere göre, saat 11.23'te meydana gelen deprem 12,56 km derinlikte gerçekleşti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
AFAD Deprem Dairesi'nin paylaştığı bilgilere göre, saat 11.23'te meydana gelen deprem 12,56 km derinlikte gerçekleşti.