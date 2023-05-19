Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

AFAD Deprem Dairesi'nin paylaştığı bilgilere göre, saat 11.23'te meydana gelen deprem 12,56 km derinlikte gerçekleşti.

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