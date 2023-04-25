Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.48'de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 11,34 kilometre derinlikte gerçekleşti.