Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.48'de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 11,34 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.48'de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 11,34 kilometre derinlikte gerçekleşti.