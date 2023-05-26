'Makam talebim olmadı' diyen Oğan’a Yavaş’tan yanıt: 'Oldu!'

Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhur İttifakı’nın adayı Tayyip Erdoğan’a desteğini açıklamasının ardından TRT’deki programa konuk oldu.

Burada Kemal Kılıçdaroğlu’ndan talebi olmadığını iddia eden Oğan, “Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir talebim olmadı. Seçimi kazanacağına dair hiçbir ikna edici bir şey kullanmadı” dedi.

Sinan Oğan’ın bu sözlerine Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş’tan yalanlama geldi. Oğan’ın Kılıçdaroğlu’ndan makam talep ettiğini belirten Yavaş şunları söyledi:

“Hayır Sinan bey, Sn. Kılıçdaroğlu'ndan makam talebiniz oldu. Hem de 'Tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklare edilmesi gerekir, aksi halde ikna edemem' dediniz. Cumhur İttifakı'ndan talebiniz olduğunu duymadık. Şimdi tabanınızı nasıl ikna edeceksiniz merak ediyorum.”

Mansur Yavaş ikinci paylaşımında da Sinan Oğan'ın TRT'de yaptığı 'istikrar' açıklamalarını eleştirdi.

Yavaş, Oğan'ın açıklamasının videosunu "Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi yaptığınızda TBMM'deki tablo belli olmuştu, böyle bir konuşma da gerçekleşmedi. Baştan bu kanaatte olsaydınız ve gerçekten istikrarı düşünseydiniz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile hiç görüşmemeniz gerekirdi" notuyla paylaştı.