MAK danışmanlıktan gündem olan anket sonucuna ilişkin açıklama

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, sosyal medyada paylaşılan ve kendilerine ait olduğu öne sürülen anket sonucuna ilişkin açıklamada bulundu.

Söz konusu ankette Kılıçdaroğlu yüzde 57, Erdoğan ise yüzde 43 görünürken, anketin üç ilde yapıldığı, Yalova, Rize ve Tunceli'deki sonuçaları içerdiği iddia edildi.

Mehmet Ali Kulat, "manipülasyon" iddiasıyla paylaşılan anket sonucuna ilişkin "MAK DANIŞMANLIK tarafından yapılan böyle bir ANKET yoktur. Bilginize. Kişisel ve Kurumsal (MAK DANIŞMANLIK) Ismimizi kullananlar hakkında Avukatlarımiz TC Savcılığına gerekli yasal başvuruyu yapmaktadır" dedi.