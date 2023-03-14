CHP Malatya İl Başkanı'na saldırı

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, deprem bölgesinde konteynerden çıkarılmak istenen yurttaşlara destek verdiği sırada saldırıya uğradı.

İddiaya göre, yurttaşlara “Allah yardımcımız olsun. Toplum olarak hep beraber birlik beraberlik içindeyiz” diyen Yıldız'a “Siz Allah’ı bilir misiniz lan” diyen bir saldırgan yumruk attı.

CHP’lilerin araya girmesiyle saldırgan çevreden uzaklaştırıldı.

Yıldız ve beraberindekiler, saldırıyı gerçekleştirenler hakkında şikayetçi oldu. Tele1'in aktardığına göre olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.