MAK Araştırma son anket sonucunu açıkladı: 'Bunu ilk defa söylüyorum...'

MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Sözcü TV canlı yayınında seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bunu bir televizyon kanalında ilk defa söylüyorum. Evet belki herkes Sayın Muharrem İnce'nin Millet İttifakı'ndan oy aldığını gözlemliyor. Bu doğru ama Sayın Sinan Oğan'ın oylarının büyük kısmı da Millet İttifakı'ndan" diyen Kulat, "Şunun altını çizmek isterim gözden kaçan bir detay olarak, Sinan Oğan; İYİ Parti'den ciddi düzeyde oy almaya başladı" ifadesini kullandı.

Yaptıkları son anket sonuçlarını da paylaşan Kulat, şu ifadeleri kullandı: