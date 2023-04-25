MAK Araştırma Başkanı seçimin 3 belirleyenini sıraladı

MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’nda son anket sonuçlarını değerlendirdi.

Kulat’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“Kılıçdaroğlu’nun, Alevi üzerine yaptığı açıklama özgüvenin işareti. Vatandaşın yıllardır özgüvensizlikten duyduğu rahatsızlığı ortaya koymuş oldu. Kılıçdaroğlu’nun, Alevi üzerine yaptığı açıklama özgüvenin işareti. Vatandaşın yıllardır özgüvensizlikten duyduğu rahatsızlığı ortaya koymuş oldu. Siyasetin açık yapılmasını, insanların birinin diğerini suçlaması üzerine değil de Türkiye’de farklı siyasi tercihlere sahip ya da farklı İslami tercihleri olan insanlara saygı duyulması gerektiğini göstermesi bakımından vatandaş takdir etti.

İnsanlar artık kompleksi siyasetçi istemiyor. İnsanlar artık çekingenlik duyan, kendisini gizlemeye çalışan ve takiye yapan siyasetçi istemiyorlar. Düşüncesi ne ise onu söylesin. Asıl olan insanların nasıl inandıkları değil insanların ahlaklı olup olmaması, insanların birbirlerine saygılı olup olmaması, insanların düşünce dünyasında ve fiiliyatlarında ortaya koydukları çizgiye bakıyorlar.

'Gençler mezheple ilgilenmiyor'

Özellikle gençlerimiz bu anlamda farklı mezheplerle ilgilenmiyorlar. Vatandaş daha ziyade siyaset kurumunun kucaklayıcı şekilde değerlendirmek istiyor.

Genç seçmen bu seçimin kader seçmeni diyebiliriz. Seçimin en belirleyici gruplarından birisinin gençler olduğuna inanıyorum. İlave bir yapı olarak kadınların bu seçimde çok belirleyici olacağını düşünüyorum çünkü mutfaktan en çok onlar şikayet ediyorlar. Ekonomik zorluğu en çok onlar yaşıyorlar. Anneler bu anlamda seçimin kaderinde çok etkili olacaklar. Türkiye, kadınların, gençlerin ve Kürt seçmenin belirleyici olduğu bir seçime doğru gidiyor.”