MAK Araştırma anket sonucunu açıkladı

MAK Araştırma Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, seçim gündemi ve anket sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Kulat'ın araştırmalarına göre AKP'nin oy oranı yüzde 34-35, CHP yüzde 24-25 bandında. İYİP yaşanan dalgalanma sonucu yüzde 15-16 bandından yüzde 13'lere indi. Kulat oy oranlarını şöyle yorumladı:

“Millet ittifakı yüzde 44 bandında gözüküyor. Cumhur ittifakında yüzde 35 bandında bir AK Parti, yüzde 6-7 bandında MHP ve BBP bloğu var. Bazıları özellikle AK Parti’yi dikkate alarak, ‘AK Parti’nin oylarında düşüş var ama cumhurbaşkanının oylarında düşüş yok' diyor. Bu doğru bir tez değil. Millet ittifakı hangi düzeyde oy alırsa, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı da aşağı yukarı o düzeyde milletvekili ve Cumhurbaşkanı adaylığını da birbirine çok yakın olacaklar. Buradaki tek istisna Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın durduğu yer. Eğer bu iki isim toplamda yüzde 5 ve üzeri oy alırlarsa seçimi ikinci tura bırakır. Millet ittifakı aleyhine kaybedilmesine neden olabilir.”

Mehmet Ali Kulat, “HDP'nin aday çıkarmamasıyla sonuçta yüzde 54-55 bandına doğru çıkan Kemal Kılıçdaroğlu karşısında, oy oranı yüzde 45'lere doğru çıkan bir AK Parti var. Seçime daha çok var. Şu anda fotoğraf böyle gözüküyor. Ama bu süreç içerisinde İYİ Parti'de sıra dışı bir kırılma olursa, masanın başka bir yerinde bir şey olursa onu ben kestiremem olunca konuşacağım” diyor.