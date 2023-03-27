Cumhurbaşkanı adaylığı imza sürecinde son durum açıklandı

Cumhurbaşkanı adayı olmak için Muharrem İnce ve Sinan Oğan 100 bin imzayı toplarken, diğer isimler son güne girilirken bu sayının uzağında görünüyor.

YSK'dan verilen bilgiye göre cumhurbaşkanı adaylarının 5'inci günün sonunda topladığı güncel imza sayıları şöyle:

Muharrem İnce: 111 bin 305

Sinan Oğan: 107 bin 637

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 208 (Cumhur İttifakı'na katılarak adaylıktan çekildi)

Doğu Perinçek: 24 bin 563

Yakup Türkal: 2 bin 838

Erkan Trükten: 2 bin 33

Tevfik Ahmet Özal: 1361

İrfan Uzun: 1073

Halil Murat Ünver: 458

Hilmi Özden: 422

Davut Turan: 118