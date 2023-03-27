Cumhurbaşkanı adaylığı imza sürecinde son durum açıklandı

Cumhurbaşkanı adayı olmak için Muharrem İnce ve Sinan Oğan 100 bin imzayı toplarken, diğer isimler son güne girilirken bu sayının uzağında görünüyor.
YSK'dan verilen bilgiye göre cumhurbaşkanı adaylarının 5'inci günün sonunda topladığı güncel imza sayıları şöyle:
Muharrem İnce: 111 bin 305
Sinan Oğan: 107 bin 637
Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 208 (Cumhur İttifakı'na katılarak adaylıktan çekildi)
Doğu Perinçek: 24 bin 563
Yakup Türkal: 2 bin 838
Erkan Trükten: 2 bin 33
Tevfik Ahmet Özal: 1361
İrfan Uzun: 1073
Halil Murat Ünver: 458
Hilmi Özden: 422
Davut Turan: 118