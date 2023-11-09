Mahmut Alınak hakkında soruşturma: Kitabını tanıttığı paylaşımı suç sayıldı

Kars Cumhuriyet Savcılığı siyasetçi, yazar Mahmut Alınak hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek” ve “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla soruşturma başlattı.

Alınak sosyal medya hesabından soruşturmaya tepki gösterdi, suç konusu yapılan paylaşımlar arasında 2022'de yayımlanan "Kürdistan’da Ölümsüz Aşk" adlı romanını tanıttığı paylaşımın da olduğunu belirtti.

Alınak şunları kaydetti: "TEM polisleri dün bir defa daha Kars’taki evimizin kapısındaydılar. Ama bu defa, 'arama' diye evin altını üstüne getirmediler. Kars savcılığı 2022’de attığım 10 tweet hakkında zincirleme soruşturma açmış. Bir de 2023’deki tweetlerim var. Yani daha arkası gelecek. Yakınmıyorum. Devlet kendisine düşeni yapıyor. Bana da düşen bir görev var. Yargıya bugüne kadar şahit olmadığı bir sürprizim olacak."

"Devlet zor kullanarak bu rejimi korumaya çalışıyor. Ben de bu zorba düzenin nasıl yıkılacağını anlatmaya çalışıyorum" diyen Alınak "İtiraf etmeliyim ki, benim düşüncelerim rejim için tehlikeli ve zararlıdır. Tarih kimin haklı olduğunu yazacak. Kimi tarihin çöplüğünde yerini alacak, kimi de şeref defterinde" ifadelerini kullandı.