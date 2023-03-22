Mahkum yattığı cezaevinin ihalesini aldı: Çatı tamiratında da mahkumlar çalıştırıldı

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, kamu ihalelerinde yaşanan yozlaşma ve kayırmacılığın geldiği boyutları akıl almaz bir örnekle açıkladı. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Antalya Kumluca Kapalı Cezaevi yönetiminin cezaevinde yatan mahkum üzerinden çatı tamiratı ihalesi verdiğini, çatı tamiratında da kanunsuz olmasına rağmen mahkumların çalıştırıldığını söyledi.

Olayın savcılığa intikal ettiğini ancak henüz soruşturma açılmadığını ifade eden Atila Sertel, edindiği bilgiyi kamuoyuyla paylaştı.

'Tamiratı organize eden mahkum ve koğuş arkadaşları birlikte yaptı'

Atila Sertel, şunları söyledi:

“Nerede bir kamu ihalesi varsa altından bir şekilde bir yolsuzluk bir usulsüzlük çıkabiliyor. Antalya Kumluca’da da cezaevinin çatı tamiratı ihalesi de ‘sinek küçük ama mide bulandırır’ cinsinden bir olay. 2022 yılı Aralık ayında Antalya’da yaşanan yoğun yağışların ardından Kumluca K Tipi Kapalı Cezaevi’nin çatısı akmaya başlıyor. Cezaevi müdür vekili de ‘çok uzağa gitmeye gerek yok!’ diyerek çatı tamiratı işini halen o cezaevinde yatan ve dışarıda tadilat işleriyle uğraşan mahkuma veriyor. Kağıt üzerinde mahkumun adı görünemeyeceği için tamirat işi H.E isimli mahkumun hem kiracısı hem de birlikte iş yaptığı bir isme veriliyor. Doğrudan temin yöntemiyle mahkumun yakınına verilen çatı tamiratını ise ihaleyi organize eden mahkum ve koğuş arkadaşları birlikte yapıyor. 15’e yakın mahkum yaklaşık iki ay boyunca cezaevinin çatısını onarıyor.

'Savcılığa şikayet edildi ancak bugüne kadar bir soruşturma açılmadı'

Cezaevi hükümlülerinin acil durumlar dışında koğuş dışına çıkması yasakken iki ay boyunca kaçma ve düşme riski altında çatı tamiratı yapmasına göz yumuluyor. İhalede ismi görünen şahıs ise cezaevine hiç işçi getirmeden işi bitiriyor ve parasını alıyor. İşin bedelinin 120 bin lira olduğunu öğrendim. Bu olay 20 gün önce savcılığa şikayet edildi ancak bugüne kadar bir soruşturma açılmadı. Konunun bu şekilde kamuoyuna yansımasının ardından savcılık da gereğini yapacaktır. Savcılık bu ihalenin neden doğrudan temin yönetimiyle verildiğini, H.E. isimli mahkumla işi alan kişinin arasında bir bağ olup olmadığını, hükümlülerin tamirat işinde neden, nasıl ve neyin karşılığında çalıştırıldığını ortaya çıkaracaktır.

Bu akıl almaz olayla ilgili Adalet Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi de verdim. Balık baştan kokar misali birileri kamu ihalelerini beşli çetelere peşkeş çekerken onu gören alt kademede cezaevi çetelerine peşkeş çekebiliyor. Bu yandaş, kayırmacı ve yağmacı düzen bitecek.”