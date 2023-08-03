Mahkemenin kararını uygulamayan AKP'li belediye başkanı hakkında suç duyurusu

DİSK'e bağlı Emekli Sen Samsun Şubesi üyeleri, AKP’li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir hakkında mahkemenin su zammıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararını uygulamadığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Samsun Adliyesi önünde açıklama yapan Emekli Sen Samsun Şube Başkanı Arif Kutlu, "Mustafa Demir mahkeme kararına uymak yerine konuyu üst mahkemeler nezdinde temyiz ederek uygulamayı uzatma yolunu seçmiş ve zamlı tarifeyi devam ettirerek elini halkımızın cebinden çekmeme yolunu tercih etmiştir" dedi.

'Mahkemelerin iptal kararlarını yok sayıyor'

Demir'in kentteki tarım alanlarına, doğaya, çevreye ve yeşile saldırdığını belirten Kutlu, "AKP iktidarı ülke genelinde bunları yaparken AKP’li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı da boş durmuyor. Ülkemizin en önemli tarım alanı olan Çarşamba Ovası’nı katleden biokütle enerji santraline vermiş olduğu destek daha hafızalardaki yerini korurken bu defa Atakum ilçesinin en güzel ve nezih mekânı olan Kurupelit Marina çevresini adeta kucaklayan yeşil alan ve bu alan içerisinde kalan ve Büyükşehir Belediyesi’nin kullanımındaki düğün salonu ve diğer tesislerin tümünü bir plan değişikliği ile satışa çıkartıp yandaş sermaye kesimine sözde satışının gerçekleştirmek üzere olduğunu görüyoruz. Bu konuda mahkemelerin verdikleri yürütmenin durdurulması ve iptal kararlarını yok saymakta, hukuk tanımaz bir tarzda yoluna devam etmektedir" diye konuştu.

'İlk icraat olarak suya yüzde 25 zam yapıldı'

AKP'li Demir'in seçildiği günden sonra Samsun’da kullanılan içme suyunun fiyatına yüzde 25 oranında zam yaptığını, sayaç okuma bedelini ise yüzde 150 oranında artırdığını belirten Kutlu, "Halkımızın büyük tepkisini çeken bu uygulamaya karşı sendikamızın başını çektiği önemli direnişler, büyük eylem ve etkinlikler gerçekleştirilmiş, yine sendikamızın da müdahil olduğu bir hukuki süreç başlatılarak konu yargıya intikal ettirilmişti. Samsun 2. İdari Mahkemesi bu konuda yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen, Mustafa Demir mahkeme kararına uymak yerine konuyu üst mahkemeler nezdinde temyiz ederek uygulamayı uzatma yolunu seçmiş ve zamlı tarifeyi devam ettirerek elini halkımızın cebinden çekmeme yolunu tercih etmiştir" ifadelerine yer verdi.

Temyiz mahkemelerinin de davaların lehlerine sonuçlandığını vurgulayan Kutlu, "Gelinen noktada temyiz mahkemeleri de lehimize sonuçlanmış olmasına rağmen hala mahkeme kararını uygulama yönünde kılını bile kıpırdatmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Demir hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmak üzere bugün buradayız" diyerek konuşmasını sonlandırdı. (ANKA)