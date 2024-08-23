Mahkemeden skandal ‘topuk kanı’ kararı: 'Cehaletten öte' karara bakanlık da itiraz etti

Kars İl Sağlık Müdürlüğü’nün bebeklerinden topuk kanı aldırmayan aileye yönelik "çocuğun sağlık tedbirlerinin alınması" için başvurusu, Kars Aile Mahkemesi'nce skandal bir kararla reddedildi.

Çocukların hastalıklarını erken teşhis ederek tedavilerini başlatmak amacıyla yapılan yenidoğan bebeklerden topuk kanı alınması uygulaması mahkeme tarafından "Dünya Sağlık Örgütü’nün güdülendirmesi ile neonatal tarama adı altında ne için yaptığı/yaptırdığı belli olmayan bir uygulama” diye nitelendi.

Anne-babanın “topuk kanı vermeme özgürlüğü"ne sahip olduğu iddia edilen kararda bu uygulamanın olumlu sonuçlarının tıp otoritelerince halen tartışmalı olduğu da iddia edildi. Bu görüşe dayanak olaraksa “alternatif tıp uzmanı Aidin Salih’in eserleri” ile “pek çok STK” gösterildi.

Topuk kanı almanın “topluma veya toplum sağlığına da hizmet eden bir yanının olmadığı” ileri sürülen karara Sağlık Bakanlığı itiraz etti.

Bakanlık açıklama yaptı: Kesin hüküm değil, istinafa başvurduk

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü kararın ilk derece mahkeme kararı olduğunu vurguladı ve istinaf süreci başlatıldığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında "Yenidoğan Tarama Programı aynı şekilde devam edecektir" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

”T.C. Kars Aile Mahkemesi tarafından 20/08/2024 tarihinde, Yenidoğan Tarama Programı kapsamında çocuklarımızın hastalıklarını erken teşhis ederek tedavilerini başlatmak amacıyla topuk kanı alınması hakkında verilen karar, ilk derece mahkemesi kararı olup kesin hüküm niteliğinde değildir. Kesin hüküm niteliği taşımayan mezkur kararın hatalı olduğunu değerlendirdiğimizden, bu karara karşı Bakanlığımızca istinaf yoluna başvuru süreci ivedilikle başlatılmıştır.

Hukukun, adalet ve doğruluk temelinde vereceği karara olan inancımız tam olduğundan, yargı süreci sonuçlanıncaya kadar Yenidoğan Tarama Programı aynı şekilde devam edecektir."

TTB Aile Hekimliği Kolu: Karar cahillikten öte

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHEK) mahkemenin kararının “cahillikten öte” olduğunu vurguladı.

TTB AHEK’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Bir mahkemenin topuk kanı ile ilgili verdiği karar cahillikten de öte. Hakim alternatif tıp denilen sahtekarlığı topuk kanı ile birleştirip, ilgisiz otizmle bağlantı kurmuş. Topuk kanı bebeğin zeka geriliği ve gelişimini etkileyen 5 hastalık için tarama ve erken tanı yöntemidir” ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada bebeklerden alınan bir damla topuk kanı ile Fenilketonüri, Doğumsal hipotiroid, Biyotinidaz eksikliği, Kistik fibrozis, Kongenital adrenal hiperplazi ve SMA hastalıklarının erken tanısının konulabildiğine işaret edilerek “çocuklarımızın sağlıklı bir ömür sürmesi ve yaşam kalitesi artırılmaktadır” denildi.

Bir mahkemenin topuk kanı ile ilgili verdiği karar cahillikten de öte. Hakim alternatif tıp denilen sahtekarlığı topuk kanı ile birleştirip, ilgisiz otizmle bağlantı kurmuş. Topuk kanı bebeğin zeka geriliği ve gelişimini etkileyen 5 hastalık için tarama ve erken tanı yöntemidir pic.twitter.com/sR1MmS770K — TTB Aile Hekimliği Kolu TTB-AHEK (@TtbAhk) August 22, 2024

Tabip Odası'ndan tepki

Kars-Ardahan-Iğdır Tabip Odası da yaptığı açıklamayla karara tepki gösterdi. Kars Aile Mahkemesi'nin "bilimsel bilgi ve yöntemleri yok sayarak, bilim dışı metinleri gerekçe göstererek" il sağlık müdürlüğünün başvurusunu reddettiği vurgulanan açıklamada BM Çocuk Hakları Bildirgesi'nin "çocuğun üstün yararı" ilkesine uymanın bir kamusal sorumluluk olduğu hatırlatıldı. TTB'nin ve Odanın karara itiraz edeceği ve davaya müdahil olacağı da ifade edildi.

pic.twitter.com/zSZpTu9J1S — Ağrı Kars Ardahan Iğdır Tabip Odası (@Akaitabipodasi) August 22, 2024

Cahillikte sınır tanımayan mahkeme otizmin de topuk kanıyla tespit edildiğini sanıyor

Topuk kanıyla erken teşhis edilen hastalıklar arasında yer almayan otizm de mahkemenin kararına girdi. Küçük bir araştırma gereği dahi duyulmadan yazıldığı anlaşılan kararda "Velev ki topuk kanı ile otizmli olduğu tespit edilse dahi..." ifadeleri de yer aldı.

Kars Aile Mahkemesi’nin 20 Ağustos tarihli kararında yer alan skandal ifadeler şöyle:

“Anlatılanlar ışığında tüm dosya kapsamının incelenmesinde; Anne - Babanın velayet hakkının doğası gereği topuk kanı vermeme özgürlüğüne sahip olmaları doğal hukukun gereği olduğuna, Topuk kanı almanın çocuğun Anayasa ile korunan yaşam ve sağlık hakkı üzerinde yapacağı olumlu sonuçlarının tıbbi otoritelerce ispatlanmamış olması ve olası bir teşhis ve tedavinin de tıp otoritelerince hala tartışmalı olması (Alternatif tıp uzmanı Aidin Salih'in topuk kanı almanın çocuğa yapılacak en büyük kötülüklerden olduğunu özetle eserlerinde ifade etmiş ve benzer tespitler pek çok STK tarafından inceleme konusu edilmiştir.), velev ki topuk kanı ile otizmli olduğu tespit edilse dahi otizmin erken tedavisi diye bir tedavi şeklinin olmaması veya doğmuş çocuğun akraba evliliğinin önüne nasıl geçeceği izah edilemeyeceğinden, topuk kanı almanın esasen topluma veya toplum sağlığına da hizmet eden bir yanının olmaması ve WHO'nun (Dünya Sağlık Örgütü) güdülendirmesi ile neonatal tarama adı altında ne için yaptığı/yaptırdığı belli olmayan bir uygulama olması nedeniyle ve hegamonik bir dikte ile üye ülkelere dikte edilen bir uygulama olması nedeniyle talebin reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.”