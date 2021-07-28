Mahkemeden Sezgin Baran Korkmaz hakkında karar

Avusturya'daki Wels Yüksek Bölge Mahkemesi, Türkiye ve ABD tarafından kara para aklama soruşturması kapsamında aranan Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluk halinin kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazı kabul etmedi. Korkmaz'ın tutukluluk hali 22 Eylül'e kadar uzatıldı.

AA'nın haberine göre Wels Savcılığı Basın Biriminden Savcı Christoph Weber ajansın muhabirine yazılı açıklamada bulundu.

Savcı Weber, SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz’ın Wels Bölge Mahkemesinin 5 Temmuz’da aldığı tutukluluk halinin devam etmesine yönelik karara yapılan itirazın, Yüksek Mahkemece kabul edilmediğini aktardı.

Firar etme tehlikesi gerekçesiyle tutuklanmasına hükmedilen şahsın tutukluluk halinin devam etmesine karar verildiğini belirten Weber, Korkmaz'ın tutukluluk halinin 22 Eylül'e kadar devam edeceği bilgisini paylaştı.

Weber, 5 Ağustos’ta yapılması öngörülen Korkmaz'ın 3'üncü duruşmasının da başka bir tarihe ertelendiğini kaydetti.