Mahkemeden karar: Kanser hastasının 32 bin liralık ilacını SGK karşılayacak

İstinaf Mahkemesi, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 11. İdari Dava Dairesince verilen, kanser tedavisinde kullanılan pembrolizumab etken maddeli ilacın bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanması kararına itiraz etmişti.

Ankara 2. ve 23. İdare Mahkemeleri, avukat Ece Sindel Öge'nin başvurusuyla verilen kararın usul ve yasa hükümleri ile hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından İstinaf başvurusunun reddine karar verdi. Bu kararla birlikte kanser hastalarının tedavilerinde kullanımı uygun görülen ve tek kürünün fiyatı 32 bin 514 TL olan akıllı ilacın bedeli SGK tarafından karşılanacak.

Avukat Ece Sindel Öge, kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilaçların bedellerinin karşılanmasına yönelik açılan davaların bir kısmının İş Mahkemeleri'nde, bir kısmının ise İdare Mahkemeleri'nde incelendiğine dikkat çekti. İdare Mahkemesi tarafından verilen bu kararın, İş Mahkemeleri açısından da emsal niteliği taşıyabileceğini söyledi. (ANKA)