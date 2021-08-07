Mahkeme THK kayyumuna 'satamazsın' dedi

Birçok kenti saran orman yangınlarıyla ve çürümeye terk edilen yangın söndürme uçaklarıyla gündemden düşmeyen kayyım yönetimindeki Türk Hava Kurumu’na (THK) ilişkin Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 27 Temmuz tarihinde çarpıcı bir karar verdiği açığa çıktı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, mahkeme AKP'li eski Bakan Cenap Aşçı başkanlığındaki kayyım heyeti tarafından yönetilen THK’nin 4 Temmuz tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 15 kentteki 44 mülkün satış işlemlerine izin vermedi. Mahkemenin kararıyla, THK’nin Antalya, Burdur, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Aksaray ve Yalova’daki mesken, tarla, bağ, dükkan, büro ve depo gibi gayrimenkulleri satması engellenmiş oldu.

Mahkemenin kararında, “Kayyım heyetinin Türk Hava Kurumu, THK Üniversitesi ve şirketler adına gayrimenkul ve menkul alıp satmasına izin ve yetki veren kararın tedbiren durdurulmasına, bu kararın da kayyım heyetine tebliğ edilmesine karar verilmiştir” dendi.