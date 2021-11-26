Mahkeme Sungurlu Barajı ÇED Raporu'nu iptal etti

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yapılması planlanan Sungurlu Barajı ile ilgili ilk ÇED Raporu “bölgenin ekosistemini, yaşamını, sosyal yapısını tariflemediği” gerekçeleriyle, İstanbul 11. İdare Mahkemesi ve Danıştay kararı ile iptal edilmişti.

Sungurlu Barajı ile ilgili ikinci ÇED Raporu ise Ekim 2019’da yeniden hazırlanmış, 2020 yılının Nisan ayında “ÇED olumlu” kararı verilmişti. Bunun üzerine 2020 yılının Haziran ayında bölge halkı tarafından Sungurlu Barajı’nın ikinci ‘ÇED Olumlu’ raporu karşısında iptal davası açılmıştı.

13 Ekim’de İstanbul 12. İdare Mahkemesi’nde yapılan duruşmada kararın ilerleyen günlerde taraflara tebliğ edileceği belirtilmişti. Bugün mahkemeden çıkan karara göre İstanbul 12. İdare Mahkemesi, Sungurlu Baraj Projesi ile ilgili ÇED raporunu iptal etti.

Devlet Su İşleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından karara itiraz edilip bir üst mahkemeye taşınmaması halinde Sungurlu Baraj Projesi iptal edilmiş olacak. (ANKA)