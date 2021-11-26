Kadın işçiler isyan etti: ‘Çalışırken ölüyoruz’

Mersin’de paketleme işi yapan 300 kadın işçi aldıkları yevmiye ücretinin azlığına, iş güvenliği önlemi alınmadan çalıştırılmalarına ve bu sırada arkadaşlarını kaybetmelerine isyan etti. Kadın işçiler Mersin Toptancı ve Sebze Meyve Hal Kompleksi önünde eylem yaptı.

Sabahın erken saatlerinde Hal Kompleksi önüne gelen kadınlar, ağır çalışma koşullarından şikâyet ederek, ciddi bir yıpranmayla karşı karşıya kaldıklarını ve sağlıklarının da tehdit altında oluğunu söyledi.

Edinilen bilgiye göre, kadınlar hiçbir güvencenin olmadığı şartlarda çalıştırılırken, iş güvenliği önlemi, denetim ya da sigorta girişleri de yok.

Öte yandan işçilerin ağır şartlara rağmen yevmiyelerinin 140 TL civarında olduğu öğrenildi.

'İş arkadaşlarımız ölüyor'

Mersin İmece Gazetesi'nde yer alan habere göre, kadın emekçilerden S.M. “Sabahın 5’inde işe geliyoruz, akşam 6’ya kadar çalışıyoruz. Limon, domates, salatalık, patlıcan gibi ürünleri mevsimine göre paketleme yapıyoruz. Herhangi bir sigorta ya da sağlık güvencemiz yok. Biz burada tonlarca mal doldurarak çalışıyoruz” dedi.

S.M., iş arkadaşlarının çok ağır şartlarda çalıştırılmalarından dolayı kalp krizi geçirerek yaşamlarını yitirdiğini söyledi, diğer arkadaşlarının da arabalardan düşerek zarar gördüğünü belirtti.

‘Uzun saatler boyunca paketleme yapıyoruz, can güvenliğimiz yok’

Pandemi şartlarında hastalık kaparak evde kaldıklarını ve bu süre içerisinde destek alamadıkları için aç kaldıklarını belirten S.M., sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz bu ücretin asgariye çıkmasını istiyoruz. Haftada 3 gün çalışıyoruz. Onda da çok ağır işlerde, uzun saatler boyunca paketleme yapıyoruz. Bedenimiz yıpranıyor. Bize verilen ücret asla yetmiyor. Akşam yattığımızda yağın fiyatı farklı, sabah kalktığımızda farklı. Hepimiz kiracı insanlarız”.

“Namusumuzla çalışıyoruz. Bütün sevkiyatçılara paketleme işi yapıyoruz. Burada kadınlar olarak can güvenliğimiz yok. Özellikle bu civarda telefonlarımız çalınıyor, sözlü tacizde bulunuyorlar. Kaba kuvvet her şey var” şeklinde konuşan S.M., yoğun ve uzun mesailer yaptıklarını, bir kadın olarak eve gittiklerinde de ayrı bir mesaiye girdiklerini ve çalışmaktan başka şeylere fırsat bulamadıklarını söyledi.

‘Her yerimiz çalışmaktan ter içinde kalıyor, hiçbir şeye zaman yok’

S.M. “Her yerimiz çalışmaktan ter içinde kalıyor. Bulgur pilavının yanına 2 domates doğradık diye neden ambalajı bozup doğradığımızı söyleyerek bile kızıyorlar. O bile gözlerine batıyor. Biz aldığımız parayla ev ihtiyacını mı alalım, kişisel bakım eşyası mı alalım, yoksa çocuklarımıza mı bakalım? Saat 5’te uyanıp akşam 10’da anca yatabiliyoruz” dedi.

Daha sonra, Mersin Meyve ve Sebze Toptancı Tüccarları Dayanışma Derneği’ne giden emekçi kadınlar, yeni yılda belirlenecek asgari ücret hakkında görüşme yaparak eylemi sonlandırdı.