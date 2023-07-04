Mahkeme lüks siteye bağımsız yönetici atadı: Ağaoğlu’na ait firma araştırılacak

İnşaat patronu Ali Ağaoğlu’nun Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut işbirliğiyle İstanbul Sarıyer’de Fatih Ormanı’nın yanı başına inşa ettirdiği Maslak 1453’ün yönetiminin yine Ali Ağaolu’na ait şirketler grubuna dahil olan Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.’ye verildiği ortaya çıktı.

Gerçek Gündem'den Filiz Gazi'nin haberine göre, sekiz yıldır yönetimde olan şirketin toplanan aidatlarla fahiş meblağda kazanç elde ettiği ileri sürülüyor.

Yargıya intikal eden davada İstanbul 16. Sulh Hukuk Mahkeme, Ağaoğlu Maslak 1453’e tedbiren denetçi atanmasına ve bu kararın site yönetim panosu ile tüm maliklerin görebileceği şekilde sitenin ilan panolarına asılmasına karar verdi.

Sitenin yönetim planında Ali Ağaoğlu’nun şirketine karar alma hakkı verilmesi maddesinin iptali istendi. Mahkeme, denetçilerden gelecek rapora göre usulsüzlükler varsa bu maddeyi iptal edecek.

Mahkeme denetçi atadı

Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. adındaki firma Ağaoğlu Holding bünyesinde yer alıyor.

Kat mülkiyeti kanununa göre geçici yönetim, toplu yapının bittiği yani oturumun başladığı tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer ve seçime gidilerek yeni yönetim oluşması gerekir. Maslak 1453 adlı sitenin inşaatı 8 yıl önce bitmiş olmasına rağmen firma, halen seçim yapılmadan site yönetimdeki yerini korudu.

Yargıya intikal eden davada mahkeme, Ağaoğlu Maslak 1453’e tedbiren denetçi atandı. Mahkeme, atanan denetçilerin atanmalarından itibaren altı ay sonra nihai raporlarını sunmalarını istendi.

Kararda, Ağaoğlu Maslak 1453 İstanbul Toplu Yapı Yönetim Planı ile diğer maliklerin haklarının yok sayıldığı, aynı zamanda yönetici olan 5.Ticaret Yapı Grubu Kat Maliki Ali İbrahim Ağaoğu’na ayrıcalık ve öncelik tanındığı ifade ediliyor.

Kazanç üstüne kazanç

Yönetim planının Ali İbrahim Ağaoğu’nun tüm kat malikleri adına karar alabilecek şekilde düzenlendiğinin ortaya çıkması ile mahkeme Maslak 1453 İstanbul Yönetimi'ne tedbiren kayyum tayin edilmesine karar verdi.

21 Aralık 2022 tarihinde keşif sonrası alınan bilirkişi heyeti raporunda, Ağaoğlu Maslak 1453’te kat malikleri kurulu oluşturulmadığı, tüm kat malikleri kurulları, temsilciler kurulları, yönetim kurulları ve yönetim kurullarına ait yetkilerin kullanılması için Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.’ye 10 yıl süre ile verildiği belirtildi.

Rapora göre düzenlenen sözleşme ile toplu yapıdaki kat maliklerinin 10 yıl süre ile toplu yapı temsilciler kurulunu belirleme hakkına sahip olamayacakları, kendi konutlarının gereksinimlerini saptama, sorunlarını giderme, karar verme, toplanma, temsilcilerini / yöneticilerini özgür irade ile seçme gibi hakların ortadan kaldırıcı nitelikte olduğu tespit edildi.

Rapor, hizmet sözleşmesinin toplu yapıların yönetiminin uzun süre müteahhit firma ya da müteahhit firma ile bağlı bir yönetim firmasında kalmasının amaçlandığını, düzenlemenin her ne kadar geçici yönetim olarak adlandırılmakta ise de bu sürenin sonunda kanunda öngörülen 1 yıllık süreyi aştığını ve böylece yönetimin uzun süre ile devralınmasının amaçlandığı belirtildi.

Belge dosyada sunulmadı

Yine düzenlemenin, Kat Mülkiyeti Yasası’ndan kaynaklanan hakları ortadan kaldırıcı nitelikte olduğu, 10 yıl süre ile toplu yapı temsilciler kurulunu belirleme hakkına sahip olamayacakları, kat maliklerinin kendi konutlarının gereksinimlerini saptama, sorunlarını giderme, karar verme, toplanma, temsilcilerini / yöneticilerini özgür irade ile seçme gibi kat mülkiyetinden kaynaklanan haklarını ortadan kaldırıcı nitelikte olduğu tespit edildi.

Bilirkişi raporuna göre, Ağaoğlu Maslak 1453 İstanbul Toplu Yapı Yönetiminin, Akdeniz İnş. ve Eğitim Hiz. A.Ş’ye bırakıldığı, bu şirketin iş ve işlemlerinin denetiminin ise yeterli düzeyde yapıldığına dair davalı tarafından dosya içerisine herhangi bir bilgi ve belgenin sunulmamış olduğu belirtildi.

Mahkeme, site yönetiminin özel bir şirkete bırakılması hususunun yerinde olup olmadığını, Maslak 1453 Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin ve Akdeniz İnş. ve Eğitim Hiz. A.Ş.’nin iş ve işlemlerin hukuka ve kanuna uyarlılığının tespitini, Maslak 1453 Site Yönetim Hizmetleri A.Ş ile Akdeniz İnş. ve Eğitim Hiz. A.Ş arasında bir organik bağ bulunup bulunmadığına ilişkin bir yönetim kurulu heyetinden rapor alınması gerektiği kanaatine vardı.