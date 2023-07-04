Borç yapılandırması kapsamında vergi dairelerine 5,5 milyon mükellefin başvurduğu, toplamda ise 370,4 milyar liralık bir yapılandırma işlemi olduğu öğrenildi.
İlk elden ise 56,8 milyar lira tahsilat yapıldı.
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
5,5 milyon kişi yapılandırmaya başvurdu, 56,8 milyar liralık tahsilat yapıldı
Borç yapılandırması kapsamında vergi dairelerine 5,5 milyon kişinin başvurduğu açıklandı.
Haber Merkezi
Borç yapılandırması kapsamında vergi dairelerine 5,5 milyon mükellefin başvurduğu, toplamda ise 370,4 milyar liralık bir yapılandırma işlemi olduğu öğrenildi.
İlk elden ise 56,8 milyar lira tahsilat yapıldı.