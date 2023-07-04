5,5 milyon kişi yapılandırmaya başvurdu, 56,8 milyar liralık tahsilat yapıldı

Borç yapılandırması kapsamında vergi dairelerine 5,5 milyon kişinin başvurduğu açıklandı.

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Borç yapılandırması kapsamında vergi dairelerine 5,5 milyon mükellefin başvurduğu, toplamda ise 370,4 milyar liralık bir yapılandırma işlemi olduğu öğrenildi.

İlk elden ise 56,8 milyar lira tahsilat yapıldı.

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