Mahkeme iptal etmişti: Yatağan'da termik santralden yeni maden projesi

Muğla’da Yatağan Termik Enerji Üretim şirketi, bölgedeki santraline kömür sağlayan maden ocakları için yeni bir doğa talanına hazırlanıyor.

Birgün'ün haberine göre, Aydem Holding’in bünyesinde bulunan şirket, Turgut mahallesinde 8,3 hektarlık alanda yeraltı işletmeciliği kömür ocağı projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Bakanlık projeyi incelemek için çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlattı.

Proje kapsamında şirket, yıllık bir milyon ton kömür üretimi ve işletme yapmak istiyor. Proje sit ve tarım arazileri üzerinde yer alıyor. Proje alanına en yakın konut ise sadece 460 metre mesafede bulunuyor. Proje bedeli ise 4 milyar 950 milyon olarak planlandı.

Yatağan Yeşil Yaşam Derneği Başkanı, daha önce şirketin ruhsatlarına karşı dava açmış ve birçok ruhsatı iptal ettirmişti. Dernek yeni proje hakkında da hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor.

Proje dosyasını hazırlayan Çınar Mühendislik Müşavirlik Şirketinin, daha önce birçok talan projesinde imzası bulunuyor. Şirket, Kanal İstanbul projesi başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde uzmanlar tarafından "çevre katliamı" denilecek çalışmaların dosyalarını hazırladı.