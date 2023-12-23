Danıştay'a 'Söğütlüçeşme' itirazı: 'Neden AVM yapıldığı gerekçelendirilmedi'

Kadıköy Söğütlüçeşme’de viyadük inşası ve çevre düzenlemesi adı altında AVM inşaatı sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı proje hakkında “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir” kararı vermişti. Kadıköy Kent Suçları Takip Ağı, ÇED raporunun iptalini istemiş ancak İstanbul 5. İdari Mahkemesi bu talebi reddetmişti.

Karara itirazlarını sürdüren Kadıköy Kent Suçları Takip Ağı, bu defa Danıştay'a itiraz dilekçesi verdi.

Temyiz dilekçesinde davanın neden esastan reddedildiği, çevresel etki değerlendirmesinin neden yapılmadığı ve niçin alana AVM yapıldığına ilişkin gerekçelerin bildirilmediği belirtildi. Ayrıca yerel mahkemeden çıkan kararın, savunmaların birer özeti olduğu bu nedenle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği kaydedildi.

Hazırlanan ilk bilirkişi raporunun soyut tespitlere dayandığı, pek çok noktada tutarsızlık içerdiğini aktaran başvuruda, "beyanlarımız dikkate alınmaksızın ve bilirkişi raporuna değinilmeksizin yürütmenin durdurulması talebimizin reddine karar verilmiştir" denildi.

Beklenen Marmara depreminin hatırlatıldığı dilekçede bilirkişi raporunun bu yöndeki eksiklerine işaret edildi. Hukuk tekniğinden uzak olduğu kaydedilen mahkeme kararının, İstanbullular için korkutucu olduğu vurgulandı.

İnşa edilen 108 dükkanın bölgede yaratacağı trafik artışına dikkat çeken itirazda, projenin kent açısında olumlu sonuçlar doğurmayacağının altı çizildi.