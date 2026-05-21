Mahkeme Gürsel Tekin'in görevine son verdi: CHP İstanbul'a yeni kayyım atandı
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 21.05.2026 , 18:10 Güncelleme Tarihi: 21.05.2026 , 18:15
CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyım olarak görevlendirilen Gürsel Tekin'in görevine, Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararıyla son verildi.
Sözcü'nün haberine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevine son veren ve genel başkanlığı Kemal Kılıçdaroğlu'na iade eden mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanlığına ise Gülsüm Hale Özcömert Coşkun'un görevlendirilmesine hükmetti.
Coşkun, Canan Kaftancıoğlu döneminde CHP İl Başkan Vekili görevini üstlenmişti.
