  • soltv-logosoltv-light-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • gelenek-logo

Home

soL Haber'de reklam yok, sadece haber var. Bunu birlikte sürdürüyoruz. Abone olarak desteğinizi gösterin.

ABONE OL

Yükleniyor...

Mahkeme Gürsel Tekin'in görevine son verdi: CHP İstanbul'a yeni kayyım atandı

"Mutlak butlan" kararına paralel Gürsel Tekin de CHP İstanbul İl Başkanlığı kayyımlığından alındı. Canan Kaftancıoğlu hakkında "siyasi yasak" kararı bulunduğu için onun yerine vekili Gülsüm Hale Özcömert Coşkun görevlendirildi

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 21.05.2026 , 18:10 Güncelleme Tarihi: 21.05.2026 , 18:15

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyım olarak görevlendirilen Gürsel Tekin'in görevine, Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararıyla son verildi. 

Sözcü'nün haberine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevine son veren ve genel başkanlığı Kemal Kılıçdaroğlu'na iade eden mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanlığına ise Gülsüm Hale Özcömert Coşkun'un görevlendirilmesine hükmetti.

Coşkun, Canan Kaftancıoğlu döneminde CHP İl Başkan Vekili görevini üstlenmişti.

İLGİLİ HABER

AKP'den CHP'ye kayyım: Mutlak butlan kararı çıktı, Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçmesine karar verildi

Haber Merkezi

soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.