Mahkeme, Göcek yat limanı projesini iptal etti

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi’nin İskele mevkiinde; Göcek Limanı’nın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı MUÇEV tarafından yat limanı yapılması amacıyla devralınmasına karşı Göcek Halk Meclisi’nin açtığı davada karar verildi.

Göcek Halk Meclisi üyeleri Göcek Belediye Çay Bahçesi önünde bir araya gelerek, Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin verdiği karar ile ilgili açıklama yaptı.

'Göcek halkının denize ulaşımı engellenecekti'

Avukat Bora Sarıca, şunları söyledi:

"Göcek merkezinde sahilin tel örgülerle kapatılarak Göcek halkının denizle ulaşımının engellenmesinin önüne geçmek, Kıyı Kanunu ve yönetmelikleri çerçevesinde beldemizi ve doğamızı korumak için; Göcek Mahallesi, İskele mevkiinde yat bağlama limanı amaçlı olarak yapılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı makamının 17 Temmuz 2020 tarih ve 151120 sayılı oluru ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı imar plan değişikliğinin iptali talepli, 20 Ağustos 2020 tarihinden itibaren yaklaşık 700 kişinin verdiği dilekçeler ile başlattığımız hukuk mücadelesi, Muğla 3. İdare Mahkemesinin 22 Aralık 2021 gün ve 2020 / 977 sayılı kararı ile Göcek halkının lehine sonuçlanmıştır.

Muğla 3. İdare Mahkemesi, Göcek kıyı alanının, kamunun erişimine kapatılmasının; Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı olması hususlarını dikkate alarak planın; şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı kanaatiyle dava konusu imar plan değişikliği iptal edilmiştir. Karar gerekçesinde de açıkça belirtildiği üzere yapılmak istenen imar planı değişikliği hukuka, yasalara ve ekolojinin temel ilkelerine aykırıdır. Göcek Halk Meclisi’nin ve Göcek halkının çabasının verilen mahkeme kararında vücut bulması sevindiricidir. Ancak; bizlerin mücadelesi, verilen mahkeme kararı ile son bulmayacaktır. Kararın derhal uygulanmasını, bugüne kadar yapılan tüm hukuksuz ve haksız işlemlerin ve eylemlerin sona erdirilmesi talep ediyoruz. Bu yönde mahkeme kararının takipçisi olacağız."

'Denizel ekosistem üzerinde negatif etki yaratacak'

Sarıca, mahkemenin imar planına yönelik iptal kararının gerekçeleri ise şöyle sıraladı:

“İmar planı değişikliği ile Göcek koyundaki yat bağlama kapasitesinin arttırılmasının, halihazırda Göcek koyu ve civarındaki düşük su sirkülasyonu nedeniyle bölgede su kirlilik oranını daha da arttıracağı, bölgede artan nüfus yapısının bölgenin kıyısal ekosistemi üzerinde önemli bir tehdit oluşturacağı, yüksek biyo-çeşitlilik barındıran Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesinde (ÖÇKB) konumlanan planlama alanı ve çevresinin hassas ekolojik yapısının korunmasının ve sürdürülebilir kullanımının zedeleneceği,

Göcek Koyu ve civarında bulunan farklı türlerin tekne trafiği, teknelerin oluşturdukları atıklardan oluşan kirlilikten kaynaklı nedenlerle zaten olumsuz yönde etkileniyor iken bu etkilerin daha da artacağı, Göcek Koyu'nda taşıma kapasitesinin çok üzerinde bir yükün oluşmasına yol açacağı, dolayısıyla denizel ekosistem üzerinde negatif etki yaratacağı, halihazırda Göcek Koyu'nda doygunluğa ulaşmış olan tekne/yat bağlama kapasitesinin arttırılması ile bölge ve civarındaki ekosistemin olumsuz yönde etkileneceği nedenleriyle,

Deniz Turizm Yönetmeliğinin ‘deniz turizmi tesislerinde…. bağlama kapasitesinin yüzde 10’u kadar otopark’ alanının olması gerekliliği koşuluna uygunluk göstermemesi, dolayısıyla, dava konusu plan değişikliği kararının sosyal ve altyapı hizmetlerini iyileştiren bir plan değişikliği değil tam tersine kentin altyapı sistemine yük bindirecek bir değişiklik getirmesi, Göcek kıyı alanının kamunun erişimine kapatmak suretiyle, Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı olması hususları dikkate alındığında, şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı da karar da yer almıştır." (ANKA)