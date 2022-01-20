Ayrancı Semt Evi'nden 'Yasalar hayvanları ne kadar koruyor?' etkinliği

Ayrancı Semt Evi Cumartesi günü hayvan hakları ile ilgili bir etkinlik yapmaya hazırlanıyor. Etkinlik, belediyelerin Ankara'nın dışına terk ettiği sokak hayvanları için Semt Evi'nin organize ettiği haftalık besleme etkinliğinin ardından gerçekleşecek .



Haftalar önce AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "köpeklerin sokaklarda işi ne" minvalindeki açıklamalarından sonra kısırlaştırılmış köpekler kanunlara aykırı bir şekilde sokaklardan toplanıp öldürülmüş, kentlerin dışında bulunan alanlara atılmıştı. Ayrancı Semt Evi bu durumu tespit eden dostlarıyla birlikte Cumartesi günleri İmrahor Vadisi başta olmak üzere Ankara'nın çeperinde kalan sahalarda besleme faaliyetlerine başladı.

Söz konusu faaliyetin, semtte güçlü olan hayvansever duyarlılığına kamucu bir bilinç katmayı ve örgütlü kılmayı amaçladığı belirtiliyor.

22 Ocak Cumartesi günü yapılması planlanan etkinlik konusunda Ayrancı Semt Evi'nden şu açıklama yapıldı:

"Mahallemizde sokak köpekleriyle ilgili başlayan tartışmaları hukuk temelinde verimli bir düzlemde yürütmek gerekiyor. Piyasa düzeninin metalaştırdığı can dostlarımız için bilimin ve vicdanın rehberliğinde neler yapabileceğimizi konuşmak istiyoruz. Bu amaçla hayvan sever derneklerinden temsilcilerin ve mahallemizin hayvanseverlerinin katılımıyla yapacağımız söyleşiye konuya ilgi duyan tüm komşularımızı bekliyoruz."