Türkiye Komünist Partisi, sokak hayvanlarının yaşam hakkını hedef alan düzenlemeye karşı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türkiye Komünist Partisi olarak AKP iktidarını ve onun kanunlara aykırı emirlerini uygulamaya girişen belediyeleri uyarıyoruz: Hayvanları kısırlaştırma ve saldırgan köpekleri rehabilite etme konusundaki görevlerinizi yerine getirin ve hayvanların yaşam hakkına dokunmayın" denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Gaziantep’de iki köpeğin bir çocuğa saldırması sonrası AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapmış, yürürlükteki kanunların aksine sokak köpeklerinin toplanıp barınaklara götürülmesi talimatını vermiştir. Anlaşılan o ki AKP’li Cumhurbaşkanı’nın ölüm kampına dönüşen barınaklardan ve sokak köpeklerinin sayısından haberi yok. Hâlihazırda barındırdığı köpekler için bile son derece yetersiz, sağlıksız koşullar sunan barınakların, yüz binlerce soka k köpeğine ev sahipliği yapması mümkün değilken ve yürürlükteki kanunlar sokak hayvanlarının kısırlaştırılıp, aşılanıp alındığı yere geri bırakılmasını emrederken bu açıklama AKP iktidarının hukuğu nasıl hiçe saydığının tipik bir örneği niteliğinde.

Şunu açıkça ortaya koyalım: Köpek saldırıları sonucu yaralanan çocuklarımızın suçlusu ne sahipsiz köpeklerdir ne de hayvanseverler. Bu trajedinin tek sorumlusu bilim insanlarının ve hayvan hakları savunucularının söylediklerine kulaklarını tıkayan, hayvan popülasyonunu kontrol altına almak için gerekli adımları atmayan AKP iktidarıdır. Sokaklar ve barınaklar ağzına kadar köpeklerle doluyken, tüm bu yaşanan trajedilerin sorumlusu sırf belli rant odaklarına dokunmamak için petshoplarda hayvan satışına izin veren, toplumu barınaklardan, sokaklardan hayvan sahiplenmeye teşvik için mücadele eden hayvan hakları savunucularını, doğa korumacıları düşman ilan eden AKP zihniyetinin ta kendisidir!

Türkiye Komünist Partisi olarak AKP iktidarını ve onun kanunlara aykırı emirlerini uygulamaya girişen belediyeleri uyarıyoruz: Hayvanları kısırlaştırma ve saldırgan köpekleri rehabilite etme konusundaki görevlerinizi yerine getirin ve hayvanların yaşam hakkına dokunmayın!

Türkiye Komünist Partisi