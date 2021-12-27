Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sokak hayvanları ve evcil hayvanlarla ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi.
Söz konusu genelge şöyle:
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 'tehlikeli hayvanlar' genelgesi
Çevre Bakanlığı, 81 ilin valiliğine genelge gönderdi. Genelgede sözde 'tehlikeli hayvanlarla' ilgili denetim yapılması, sahiplenilmemiş hayvanların barınaklara kapatılması istendi.
Haber Merkezi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sokak hayvanları ve evcil hayvanlarla ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi.
Söz konusu genelge şöyle: