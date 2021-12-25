Erdoğan 'sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil barınaklardır' demişti: İşte o barınakların hali

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu söylemişti.
Erdoğan'ın bu sözleri tepki çekerken, Türkiye'de mevcut barınakların durumu da içler acısı.
Haytap Hayvan Hakları Federasyonu, iki kentten barınakların durumunu gösteren videolar paylaştı:
İşte hayvan bakımevlerinden güncel bir hapishane daha…#kay#hayvanhakları#sokakhayvanlarınınsorunları#kısırlaştırma#kısırlaştıraşılatyaşat#haytap#yaşamellerinizde#hayvanbakımevi pic.twitter.com/WYcd5KmlUk— Haytap (@HaytapOfficial) December 25, 2021
Butun sokak hayvanlarinin gücü kuvveti zayifligi cevikli acligi toklugu hastaligi gozardi edilerek bir arada bir kafese yikildigi yerdir barinak. Bu yine inegol barinagina aittir. Peki o kafesteki bir tas hangisi yetiyor dersek hic birinie guclu o kafesin patronu oluyor ve ++ pic.twitter.com/5wOUaWjhtc— Haytap (@HaytapOfficial) December 25, 2021