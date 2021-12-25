Erdoğan 'sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil barınaklardır' demişti: İşte o barınakların hali

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil barınaklardır' derken, barınakların hali diyecek söz bırakmıyor.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu söylemişti.

Erdoğan'ın bu sözleri tepki çekerken, Türkiye'de mevcut barınakların durumu da içler acısı.

Haytap Hayvan Hakları Federasyonu, iki kentten barınakların durumunu gösteren videolar paylaştı:

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