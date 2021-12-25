Erdoğan 'sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil barınaklardır' demişti: İşte o barınakların hali

Butun sokak hayvanlarinin gücü kuvveti zayifligi cevikli acligi toklugu hastaligi gozardi edilerek bir arada bir kafese yikildigi yerdir barinak. Bu yine inegol barinagina aittir. Peki o kafesteki bir tas hangisi yetiyor dersek hic birinie guclu o kafesin patronu oluyor ve ++ pic.twitter.com/5wOUaWjhtc