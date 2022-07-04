Mahkeme, DEÜ Rektörü Nükhet Hotar'la ilgili şikâyetlerin araştırılmasına karar verdi

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öğretim üyesi Doç. Dr. Bilgin Çelik’in üniversitedeki çeşitli işlemlerde aykırılık olduğu ve kendisine yönelik disiplin cezalarının mobbinge dönüştüğü iddiasıyla şikâyetçi olduğu DEÜ Rektörü Nükhet Hotar’a ilişkin başvuruda verdiği “İşlem yapılmasına yer yok” kararı, yargıdan döndü. Ankara 11. İdare Mahkemesi, iddiaların araştırılması gerektiğini vurgulayarak, YÖK’ün kararını iptal etti.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre Doç. Dr. Çelik, tarih bölümünde yakınçağ anabilim dalı başkanlığına “yayınlarında intihal olduğu” belirtilen Doç. Dr. T.T.’nin atandığı, ardından aynı isim için “adrese teslim kadro ilanına çıkıldığı”, kendisine 20 ay beklemesine karşın kadro verilmediği, hakkında haksız disiplin ve ceza soruşturmaları açıldığı, amacın ise profesörlüğünün engellemek olduğu, yaşanan durumun mobbinge dönüştüğü gerekçesiyle DEÜ Rektörü Hotar ve Hukuk Müşaviri Vekili Sezgi Öktem Songu hakkında YÖK’e başvurdu. Ancak YÖK, iki isim hakkında “yapılacak işlem bulunmadığına” karar verdi. Bunun üzerine Çelik, kararı yargıya taşıdı ve Ankara 11. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Kararını açıklayan mahkeme ise YÖK’ün kararını “hukuka uyarlık bulunmadığı” gerekçesiyle iptal etti.

'Mobbing araştırılmalı'

Kararda, Çelik hakkında verilen cezaların mahkemeler tarafından iptal edildiğine işaret edilirken, birden çok disiplin cezası verildiği ve bu durumun mobbing kapsamında olup olmadığının araştırılması gerektiği vurgulandı. Çelik’in atamasının, bu cezaların gerekçe gösterilerek yapılmadığına dikkat çekilen kararda, “Bahse konu kadroya ataması yapılan öğretim üyesi hakkında etik ihlalinden inceleme başlatıldığı, bu durumun da detaylı araştırmaya muhtaç olduğu, davacıya 20 ay geçmesine rağmen kadro verilmediği ancak diğer akademisyene doğrudan kadro verildiği; ilanın kişiye özel olduğuna ilişkin rapor bulunduğu, bu hususun da açılacak soruşturma kapsamında değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır” denildi.