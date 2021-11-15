Mahkeme Boğaziçi protestolarına katıldığı için kredisi kesilen öğrenciyi haklı buldu

Boğaziçi protestolarına katıldığı için öğrenim kredisi kesilen Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Ezgi Orak’ın, işlemin iptali istemiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı aleyhine açtığı davada ilk karar çıktı. Mahkeme, Bakanlığın işlemini hukuka uygun bulmayarak yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Boğaziçi Üniversite’ndeki rektör protestolarına Ankara’da destek olan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ezgi Orak, gözaltına alınmış, ancak daha sonra serbest kalmıştı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne 2 Temmuz 2021 tarihinde yazı yazarak, Orak’a disiplin cezası verilmesini istemişti.

Emniyetin bu yazısının ardından, Boğaziçi protestolarına destek olduğu ve gözaltına alındığı gerekçesiyle Orak’ın öğrenim kredisi kesilmişti. Orak, avukatı Cenk Yiğiter aracılığıyla kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Ankara 5. İdare Mahkemesi’nde Gençlik ve Spor Bakanlığı aleyhinde dava açmıştı.

Bakanlık, mahkemeye gönderdiği savunmada, Öğrenim Kredisi Yönetmeliği'nde “Kredi Verilmeyecek Haller” başlığı altında düzenlenen “Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumlarında, eklentilerinde, kalmakta olduğu yurtta, öğretim kurumu veya barındığı yurdun dışında, münferiden veya topluca her ne şekilde olur ise olsun anarşi ve terör olaylarına karışan, öğrenim özgürlüğünü ihlal edici (direniş, boykot, işgal, yazı yazma, resim yapma, slogan atma vs.) davranışlarda bulunanlara kredi verilmez” hükmü hatırlatmış ve Orak’ın kredisinin bu nedenle kesildiğini savunmuştu.

Davada ilk kararını veren mahkeme, Bakanlığın “Kredi Verilmeyecek Haller” başlığı altındaki hükümlere dayanarak Orak’ın kredisini kesmesini hukuka uygun bulmadı ve işlemin yürütmesini durdurdu.

'Hukuka uyarlılık bulunmamaktadır'

Mahkeme kararında, Bakanlığın Orak’ın kredisini keserken “Kredi Verilmeyecek Haller” başlığı altında düzenlenen hükümlere göre işlem yaptığı hatırlatılarak şunlar kaydedildi:

“Yönetmeliğin 7. bölümünde maddeler halinde sayıldığı, bu maddelerin hiçbirinde yasa dışı eylem ve gösterilere katılan öğrencinin öğrenim kredisinin kesileceğine ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı, diğer taraftan UYAP sistemi üzerinden yapılan sorgulamada davacı hakkında halihazırda kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmünün bulunmadığı hususu da dikkate alındığında, davacının yasa dışı eylemlere katıldığından bahisle öğrenim kredisinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, dava konusu işlem sosyal devlet ilkesinin gereği olarak davacıya verilen maddi desteğin kesilmesine sebep olacağından, davacının üniversite eğitimine devam ediyor olması ve dava konusu işlemin uygulanmasının devamı halinde yaşayabileceği ekonomik sıkıntılar nedeniyle yüksek öğrenim hayatının olumsuz etkileneceği ve bu durum sebebiyle ileride telafisi güç ve imkansız zararların doğabileceği açıktır.” (ANKA)