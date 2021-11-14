Bursa'da KYK yurdunda protesto: Müşteri değil, öğrenciyiz!

Bursa'da Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü'nde bulunan Halime Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda yemeklerin kalitesizliği ve internete erişimin olmaması öğrenciler tarafından protesto edildi.

Son olarak akşam yemeklerinden iğne çıkmasıyla öğrenciler tepki gösterdi.

Öğrenciler pencerelerden "Müşteri değil öğrenciyiz" sloganları atarak yurttaki kötü koşulları protesto etti.

Türkiye Komünist Gençliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Bursa Halime Hatun KYK Yurdunda öğrenciler, yemeklerin ve yurt koşullarının kabul edilemez halini protesto ediyor! Müşteri değiliz öğrenciyiz, sorunlarımızı yan yana gelerek aşabiliriz!" denildi.