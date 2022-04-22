Mahkeme başkanından 'Kaşıkçı' kararına şerh: 'Devletimizin saygınlığına büyük saldırıdır'

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi ile ilgili yargılama dosyasının Suudi Arabistan’a devri ile ilgili karar, 7 Nisan 2022 tarihinde İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verildi. Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, “davanın durdurulması ve dosyanın Suudi Arabistan adli makamlarına devredilmesi” kararına itiraz etti.

İtiraz, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Mahkeme, oyçokluğu ile itirazın reddine karar verdi. Ancak 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nimet Demir, ret kararına muhalefet şerhi yazdı. Demir, muhalefet şerhinde "Suud yetkililerinin ülkemizde Cemal Kaşıkçı’ya karşı gerçekleştirdikleri pervasız ve hunharca cinayet, ülkemizin ‘ehil belde’ vasfına, devletimizin onur ve saygınlığına büyük saldırıdır" ifadesine yer verdi.

''Ne yapalım Suud yönetimi sanıkları vermiyor' acziyeti'

Demir muhalefet şerhinde "'Ne yapalım Suud yönetimi yargılamak için sanıkları vermiyor’ acziyeti içinde davanın devri ve sanıklar hakkında kırmızı bültenin kaldırılması; toplumun adalet, eşitlik, dürüstlük gibi değer yargılarıyla bağdaşmadığı kanaatindeyim" diye belirtti.

Demir'in şerhinde yer alan değerlendirmelerden öne çıkanlar şöyle: