İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Akşener: Bay Kriz, Kaşıkçı davasını kaça sattınız?
Akşener, 'Suudi prens emredince Kaşıkçı davasını devrettiler. Bay Kriz, Kaşıkçı davasını kaça sattınız? Devletin egemenlik hakkını kaça devrettiniz?' dedi.
Haber Merkezi
İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: