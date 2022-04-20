Akşener: Bay Kriz, Kaşıkçı davasını kaça sattınız?

Akşener, 'Suudi prens emredince Kaşıkçı davasını devrettiler. Bay Kriz, Kaşıkçı davasını kaça sattınız? Devletin egemenlik hakkını kaça devrettiniz?' dedi.

Haber Merkezi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugünün sorunlarını çöz. Biz o sorunları bundan 11 yıl önce de dinledik. Hedef 2023'tü değil mi. Neler vaad ediyordun neler. Sonunda ne oldu? 2023 hedefleri yalan oldu. Tutturamadı ama Saray yapacağım dememişti, onu gerçekleşti. Milletimiz artık bu masalları yemiyor.

Türkiye'de bugün çeteler sokaklarda siyasileri, gazetecileri dövüyor. Tweet atan 20 yaşındaki gençlere hapishane kapıları gösteriliyor. Bu ucube sistemi başımıza bela etmek için milletimize düpedüz yalan söylemişsin. Artık yeter. Hodri meydan! Getir sandığı, kararı milletimiz versin. Hedef nasıl olurmuş, vizyon nasıl olurmuş sana sandıkta gösterelim.

'Siz parasal coğrafyalara deniz getirmeyi seversiniz'

Karşılıklı limanları ziyaret edecek. Zambiya'da liman yok. Çünkü Zambiya'da deniz yok. Üstün bir coğrafya verisiyle karşı karşıyayız. Hazır eliniz değmişken, Zambiya'da da deniz çıkarın. Siz parasal coğrafyalara deniz getirmeyi seversiniz. Bir zahmet el atın da Zambiya da denizine kavuşsun.

'Kaşıkçı davasını kaça sattınız?'

Trump emredince rahibi verdiğiniz gibi, Suudi prens emredince de Kaşıkçı davasını devrettiler. Bay Kriz, Kaşıkçı davasını kaça sattınız? Devletin egemenlik hakkını kaça devrettiniz? Geçmişini bilmeyen, bugünü de yarını da koruyamaz.

Herkes terörist oldu, hain oldu, suçlu oldu ama AK Parti hep ak kaşık oldu. Bugün suçlayacka kimseleri kalmadı. İlk sandıkta kim suçlu kim suçsuz görecek. Hiçkimse merak etmesin, Türk milleti çaresiz değildir. Türkiye bu ciddiyetsizliğe mahkum değildir."

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