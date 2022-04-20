Kılıçdaroğlu: Kaşıkçı'nın yakınından randevu istedim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video yayımladı.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video yayımladı.

Kılıçdaroğlu, "Ahlâk, devletin temelidir. Türkiye’nin onurunu Suudi Konsolosluğunun bahçesine gömenler, devletin temellerini sarstılar. Gelin bu gece, bu acı meseleyi konuşalım…" ifadelerine yer verdi.