Mahkeme Afşin'de kurulacak yeni santrale onay vermedi: 'Köylülerde bayram sevinci var'

Kahramanmaraş halkının korkulu rüyası haline gelen termik santrale ek olarak yapılması planalan Afşin'deki C Termik Santral Ünitesi için mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından Çevre Etki Değerlendirmesi Raporu (ÇED) süreci başlatılan, daha sonrada Türkiye Varlık Fon'na devredilen 1800 MW kapasiteli Türkiye'nin en büyük kömürlü termik santralı olan Afşin C Termik Santralinin ÇED süreci, Kahramanmaraş İdari Mahkemesi'nin aldığı kararla durduruldu.

Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu'nun Afşin-Elbistan'dan 25 duyarlı ve gönüllü ile birlikte açtığı davanın bilirkişi incelemesi daha önce yapılmıştı. Bilirkişiler Afşin-Elbistan ovasına böyle bir termik santral yapılmasında kamu yararı olmadığını, bunun akıl ve mantıkla bağdaşmadığı yönünde karar vermişti. ÇED raporunu her yönden inceleyen 6 kişilik bilirkişi heyetinin sundugu görüşler doğrultusunda karar alan Kahramanmaraş İdare Mahkemesi, ÇED sürecinin yürütmesinde bir kamu yararı olmadığını onaylayarak yürütmeyi durdurdu.

'Köylülerde bayram havası var'

Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu'nun açtığı davanın avukatı Özgür Çıkın, kararı soL Haber'e değerlendirdi. Haberi alan köylülerde bir bayram havası olduğunu ifade eden Çıkın "Köylüler, şu an hava soğuk, ısınınca bayram gibi kutlayalım diyorlar. Bu herkes tarafından beklenen ve alınması gereken bir karardı. Bir sürü köyün toprağı ve suyu kurtulmuş oldu" dedi.

Bakanlığın uygun bulduğu ÇED raporunun baştan aşağı yanlış bilgilere dolu dolduğunu ifade eden Özgür Çıkın, raporda belirtilen verilerin tamamının gerçeğe aykırı olduğunun bilirkişiler tarafından ortaya çıkarıldığını söyledi.

Çıkın, "Mahkeme bu kararı almak zorundaydı. Çünkü bilirkişi raporu burada bir termik santral kurulmaması gerektiğini bunun akıl ve bilim dışı olduğunu ifade ediyordu. Bilirkişi raporu ayrıntılı bir şekilde hazırlanmıştı. Fiziki ve coğrafi birçok veriler bilimsel yönleri ile ortaya konmuştu. Bu sonuç çok güzel bir gelişme" dedi

'Mücadele edenler kazandı'

Mahkeme sonucunun çok önemli olduğunu ifade eden Özgür Çıkın, "Bu sonuç umut vericidir, bu sonuç verilen mücadelenin kazanımlarla sonuçlanabilmesi açısından bir göstergedir aynı zamanda. Köyler şu an bayram yeri. İlk fırsatta bu mücadeleyi veren köylülerle, gönüllülerle, sürece emek veren duyarlı ve vicdanlı insanlarla kutlayacağız bunu" diye konuştu.

'Tarım arazilerine sahip çıkılmalı'

Termik santral yapılması planan bölgenin 1. Sınıf Tarım Arazisi olduğunu ifade eden Özgür Çıkın, "Buraya bu yapılmamalı. Buralar alüvyal bir ova. Buradaki verimli araziler binlerce yılda oluşan tarım arazileri. Üç kuruşluk çıkarlar için binlerce yıllık toprak ve suya zarar verilmemeli. Bu projenin hayata geçirilmesi için arazinin susuzlaştırımlası gerekiyordu. Bugün heryerde gıda krizi konuşulurken ülkenin en verimli arazilerinin birilerine geri dönüşsüz şekilde peşkeş çekilmesinin önüne geçmiş olduk" diyerek sözlerini tamamladı.