Mahalleliden plansız hastane tahliyelerine tepki: 'Fırsatçılığa geçit vermeyeceğiz!'

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Fatih'te bulunan binalarında, sağlık ve eğitim hizmetleri deprem risk durumu sebebiyle durdurulmuştu.

TKP Fatih Kocamustafapaşa Semt Evi Maraş depremi sonrası İstanbul'da Fatih bölgesindeki kamu ve üniversite hastanelerinde başlayan tahliye süreçleriyle ilgili olarak, sağlık emekçileri, öğrenciler ve mahalle halkının katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Çapa ve Cerrahpaşa hastanesinde çalışan sağlık emekçileri söz alıp işyerlerinde yaşanan süreçleri anlattı.

Raporlarda yüksek riskli olarak değerlendirilmiş

Uzun zamandır kamu hastanelerinin önemli bölümü ve özellikle üniversite hastanelerinde yaşanan finansman sorunları nedeniyle, altyapı yenileme çalışmalarının ağır aksak yürüdüğü, 2013 sonrasında birden fazla sayıda projeyle vakit kaybedildiği ve tahliye sonrası ne yapılacağının bilinmediği bir sürecin yaşandığı belirtildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hastane binalarının önemli bölümünün yüksek riskli olarak değerlendirildiği raporların 2013 yılı ve sonrasında ortaya konulduğunu paylaşan emekçiler, yerinde yapılanmanın sürdüğünü ancak riskli binalarda çalışmanın 24 saate varan sürelerde hastanede kalabilen hekim ve hemşireler başta olmak üzere sağlık emekçilerinde ciddi kaygılara sebep olabildiğini, güvenli çalışma ortamının oluşturulmasından taviz verilmemesi gerektiği hatırlatıldı.

Yapılacak çalışmalarla ilgili endişe var

İstanbul Tıp Fakültesi'nin (Çapa) kısmi yerinde yapılanması sürerken 2017 yılında yapımına başlanan Hasdal kampüsünde yeni üniversite hastanesi binası inşaatının da devam ettiği paylaşıldı. Mevcut durumda Çapa’da acil tahliye kararı alınmazken, kısmi acil tahliye olabilecek binalar olduğunun yönetim tarafından ifade edildiği ancak 2013 yılına ait raporların Cerrahpaşa’da olduğu gibi yüksek riskli yapılarda eğitim ve sağlık hizmeti üretimine devam edileceğinin anlaşılması sebebiyle sağlık emekçileri ve öğrencilerde ciddi kaygılar oluşturduğu dile getirildi. Daha önce Haseki hastanesinin boşaltılması ile devam etmekte olan yenileme çalışmalarının da halen belirsizliğini koruduğu eklendi.

Öğrencilere bir gün önce 'yurtta kalmanızda bir sakınca yok' denmiş!

Üniversite yönetim kademelerinde hastanelerin korunacağı ve yenileneceğine dair sözlü taahhütlerin verilmesine rağmen, yenilenmenin nasıl olacağı, arazilerin kısmen hastane kısmen başka amaçla kullanılabileceği gibi endişelerin yer aldığı söylendi. Her şeye rağmen çalışanların sağlıksız ve güvenliksiz binalarda çalışmak yerine tahliyeyi doğal olarak tercih ettikleri belirtildi. Ancak sürecin apar topar yürüdüğü, kimin nerede çalışacağının belli olmadığı, hasta ve öğrencilerin ise yine aynı şekilde tahliye edilmekte olduğu anlatıldı. Cerrahpaşa’da yurtta kalan öğrencilere bir gün önce "Sizin yurtta kalmanızda bir sakınca yok" denirken, ertesi gün başka bir yurda alındığı söylendi.

Özellikle Fatih ilçesindeki kapsamlı üçüncü basamak sağlık hizmetleri açısından önemli olan bu hastanelerin yerine ne yapılacağı belli olmadan yapılan bu tahliyelerin poliklinik hizmetlerine erişimde, yatan hasta kapasitesinde sıkıntılar yaratacağı belirtildi.

Hastaların tahlil ve röntgen sonuçları alınmadan, tedavisinin nasıl devam edeceği söylenmeden hastaneden çıkarıldığının örneklerini veren mahalle sakinleri, konunun her kesim açısından önem arz ettiğini vurguladı. Yine mahallede eski binalarda hizmet veren özel hastaneler için böyle bir çalışmanın neden yapılmadığı sorgulandı.

Mahalleliden talepler

Toplantı sonucunda, aşağıda belirtilen başlıklarda çalışma yapılması ve konuya dair bir açıklama hazırlanması önerildi.

Sağlık İl Müdürlüğü ve Üniversite Yönetimlerine süreç hakkında halka bilgi ve taahhüt verilmesi için bir mektup götürülmesi,

Deprem Takip Merkezi, bilim insanları, meslek örgütleri, üniversite bileşenleri ve mahalle halk temsilcilerinin yer aldığı bir çalıştay düzenlenmesi,

Semt evi olarak sürecin takipçisi olunacağı, fırsatçı bir şekilde kamusal alanların hiç edilmesine izin verilmeyeceğinin belirtildiği bir açıklama hazırlanması

'Fatih halkı kamu hastanelerine sahip çıkıyor'

Konu ile ilgili TKP Fatih, Kocamustafapaşa semt evinin hazırladığı açıklama metni de şöyle:

"6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta gerçekleşen deprem sonrası halkın dayanışması büyürken bir yandan bir daha enkaz altında kalmamak için eşitsiz düzenle mücadele devam etmektedir.

Ülkemizde egemen olan piyasacılık tüm kamusal hizmetleri olduğu gibi sağlık hizmetlerinde de ciddi sorunlar yaratmaktadır. Kamu hastanelerinin önemli bölümü ve özellikle üniversite hastanelerinde yaşanan finansman sorunlarının bu kurumlarda altyapının yenilenememesine sebep olduğu uzun yıllardır dile getirilmektedir. Buna rağmen olası bir afet durumu başta olmak üzere bölgemizde halkın sağlık hakkı için hayati öneme sahip olan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerinde yeniden yapılandırılacağı söylenerek taşınmış; İstanbul Tıp (Çapa), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü ve İstanbul (Samatya) Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ise bir kısmı çok yüksek riskli sayılan binalarda hizmet vermeye devam etmiştir. Depreme karşı toplumsal duyarlılığın artması sonrasında hizmetin tamamen durmasına yol açacak acil tahliye kararları verilmektedir. Boşaltılan hastanelerin bir bölümünün geleceğine ilişkin açıklama yapılmazken bir Çapa ve Cerrahpaşa’da yerinde yeniden yapılanmanın sürdüğü duyurulmuştur.

Hali hazırda alınmış olan tahliye kararları sonrasında Fatih’te halkın kamusal sağlık hizmetine ulaşımı konusunda ciddi sorunlarla karşılaşılacağı ortadadır.

Bu sorunun çözülebilmesi için acil tahliye edilen binaların kamusal kaynaklarla, bilimsel yönteme dayanan kent planlamasına uygun olarak ve sağlık emekçileri ile hastaların güvenliğini gözeterek yerinde yeniden yapılanması sürdürülmeli ve bu süreçte geçici hizmet için bölgede yer alan uygun binalar tahsis edilmelidir. Sağlık hizmet kapasitesinin düşecek olması sebebiyle bölge halkının ve üniversite hastanesinde takibi gereken hastaların ya ulaşımı saatler sürecek şehir hastanelerine ya da özel hastanelere mecbur bırakılması kabul edilemez bir durumdur.

Bizler sağlık emekçilerinin, öğrencilerin ve hastaların deprem açısından yüksek riskli ve hasarlı binalara mahkum edilmesini de plansız ve belirsiz tahliye süreçleriyle çaresiz ve çözümsüz bırakılmasını da kabul etmiyoruz.

Kamusal hizmeti sürdüren binaların bakımsız bırakılması ve depreme dayanıksız olmasının sorumlusu olan sermaye düzeninin bu sorunu çözemeyeceğinin farkında olarak hiçbir fırsatçılığa geçit vermeyeceğiz.

Çözümün devletçi merkezi planlamadan geçtiğini bilerek mahallemizde, semtimizde ve ilçemizde depreme hazırlıklı olabilmek için halkın dayanışmasını güçlendirecek, sermayenin el koymak isteyeceği bütün kamusal alanlara olduğu gibi kamu hastanelerimize de sahip çıkacağız."