Cerrahpaşa Tıp'ta eğitim ve sağlık hizmetleri deprem riski nedeniyle durduruldu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Fatih'te bulunan binalarında, sağlık ve eğitim hizmetleri deprem risk durumu sebebiyle durduruldu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof.Dr. Nuri Aydın, eğitim ve sağlık hizmetlerinin durdurulmasına ilişkin şunları söyledi:

'Tüm erişkin ayaktan ve yatan hasta kabulü ile tüm ameliyatlar durdurulmuştur'

"Yaşanan son depremlerden sonra, betonarme bina stokumuzun değerlendirilmesi üniversitemiz ekipleri tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yapılan değerlendirme neticesinde, tüm dahili ve cerrahi bilimleri içerisinde barındıran toplam 17 ayrı binadan oluşan Monoblok binalar kompleksi ile Uğur Derman binası, yemekhane binası ve öğrenci yurt binalarının emniyetle hizmeti yerine getirecek güvenlik seviyesine sahip bulunmadığı ve bu binaların risk taşıdığı tespit edilmiştir.

Acil ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları birimi haricindeki tüm erişkin ayaktan ve yatan hasta kabulü ve tüm ameliyatlar durdurulmuştur."

'Faaliyete devam edilebilmesi için görüşmeler devam ediyor'

Kapatılan bölümlerin faaliyetine devam edilebilmesi için görüşmeler yapıldığını belirten Aydın şöyle devam etti:

"Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, bundan böyle çelik konstrüksiyon yapılar, tarihi tescilli yapılar ve güvensiz bulunmayan betonarme yapılardan oluşan yaklaşık 75 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyetlerine devam edecektir. Bu alanlar, kısa süre içerisinde düzenlenerek Cerrahpaşa'da kısıtlı da olsa ayaktan hasta hizmetine yeniden başlanacaktır.

Acil, medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisi alanlarında sağlık hizmetleri imkânlar ölçüsünde devam edecektir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ayaktan ve yatan sağlık hizmetleri bu durumdan etkilenmeyecek ve faaliyetlerine devam edecektir.

Hastalarımızın yaşanan bu durumdan en az şekilde etkilenmeleri için ilgili kurumlar ile iletişim halinde gerekli tedbirler alınmaktadır. Gelişen bu acil durum nedeniyle, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin eğitim ve sağlık hizmetinin kesintisiz devamı için gerek ulaşım, gerekse koordinasyon açısından Cerrahpaşa yerleşkesine yakın konumda bulunan Yeşilköy'de Atatürk Havalimanı komşuluğundaki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum ve Afet Hastanesi'nin tamamının, yapım amacına uygun şekilde, geçici süreyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin kullanımına verilmesi konusunda gerekli görüşmeler yapılmıştır."

Binalarda yapısal tahribatlar göründü

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Fatih'te bulunan binalarının durumları, deprem riski konusuyla öğrenciler ve çalışanlar tarafından sosyal medyada tartışılmış, bazı binalarda yapısal tahribat gözlemlenmişti.