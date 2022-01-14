Mahalleliden Ahmet Vefik Paşa Okulu ile dayanışma

Çankaya’da Ayrancı semtinin köklü okullarından Ahmet Vefik Paşa İlkokulu ve Ortaokulu için mahalleli, okulun bazı acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir dayanışma faaliyeti organize etti.

Ayrancı Semt Evi’nin oluşturduğu Ahmet Vefik Paşa Okulu Dostları, okulun öncelikli ihtiyaçları arasında bulunan temizlik malzemelerini okula teslim etti.



Dayanışmayı organize eden mahalleli, okula Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeterli kaynak tahsis etmemesi nedeniyle bazı basit sorunları bile çözmekte sıkıntı yaşandığını gözlemlediklerini belirtti.

‘Veli ve eğitimcilerin fedakârlıklarıyla bir yere kadar...’

Öncelikli ihtiyaçları, mahalle dayanışmasıyla çözmeye çalıştıklarını, fakat okulun genel ihtiyaçları için Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu yetkilileriyle görüşülmesi gerektiğini ifade eden mahalle sakinleri, “Velilerin ve eğitimcilerin fedakârlıklarıyla ihtiyaçlar bir yere kadar karşılanabiliyor” diye konuştu. Mahalleli, hijyen malzemesi eksiğinin çocukların sağlığını da ilgilendirdiğini hatırlattı.

Bilindiği üzere, civardaki tek devlet okulu olan Ahmet Vefik Paşa İlkokulu ve Ortaokulu’nun bu dönem başında ortaokul bölümünün kademeli olarak kapatılması kararı alınmıştı.

Konuyla ilgili Ayrancı Semt Evi’nde bir araya gelen veliler ve mahalleli, ortaokulun kapanmaması, ilkokul ve ortaokulun tekli sistemle devam edebilecek altyapıya kavuşturulması ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın okula yeterli kaynak ayırmasını talep ettiklerini ilan etmişti.

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