Madonna'dan İstanbul paylaşımı: Neden bu kadar çok polis var?

ABD’li şarkıcı Madonna, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Onur Yürüyüşü’ne ait görüntüleri paylaştı. Gökkuşağı emojisi kullanan Madonna, "İstanbul’da Onur Yürüyüşü!!" diye yazdı.

Madonna paylaşımında "Neden bu kadar çok polis var?" diye sordu.

Paylaşım çok sayıda destek buldu.

Madonna'nın paylaşımı

İstanbul Taksim'de Onur Yürüyüşü nedeniyle toplanan gruba polis saldrımış, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Polisin saldırısı sırasında AFP muhabiri Bülent Kılıç da boynuna bastırılarak gözaltına alınmaya çalışılmıştı. Kılıç daha sonra polislerden şikayetçi oldu.