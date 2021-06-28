'Bülent Kılıç, restoranda oturan, sadece yürümek isteyen vatandaşlarımız polise nasıl direndi?'

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un, AFP foto muhabiri Bülent Kılıç’ın polis tarafından darp edilerek gözaltına alınmasını eleştiren CHP’ye "İzinsiz gösteri sırasında polise direnenleri gözaltına almak zorbalık değildir" yorumunu yapmasına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den yanıt geldi. Özel, Ersoy'a "Gazeteci Bülent Kılıç; bir restoranda oturan vatandaşlarımız; evinde cama çıkan vatandaşımız; sadece yürümek isteyen vatandaşlarımız polise nasıl direndi?" diye sordu.

Geçtiğimiz gün İstanbul'da yapılan 19. Onur Yürüyüşü sırasında, dört polisin Bülent Kılıç'ı yere yatırıp, boğazına bastırarak gözaltına alınması tepkiye yol açmış, CHP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından da "Türkiye bu zorbalığı hak etmiyor. Kendi yaşam tarzlarının dışında hiç kimseye saygı duymayan, görevinin başındaki gazetecilere, farklı kimliklere bu zulmü reva gören zihniyeti kınıyoruz. Cumhuriyetimizin layık olduğu demokrasiyi her birlikte inşa edeceğiz" açıklaması yapılmıştı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ise bugün; CHP’nin bu açıklamasını sosyal medya hesabından alıntılayarak "İzinsiz gösteri sırasında polise direnenleri gözaltına almak zorbalık değildir... Esas zorbalık, toplumda iktidara tepki uyandırmak adına, hiçbir sınır tanımadan kurumlarımıza fütursuzca, her türlü yalana sarılarak saldırıp sonrasında özür dileyecek erdemi gösterememektir" dedi.