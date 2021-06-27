Bakanlık Onur Yürüyüşü'ndeki işkenceyi savundu, kendisini mağdur ilan etti

Dün Onur Yürüyüşü'nde kameralara yansıyan polis saldırısı, bir gazetecinin üzerine polislerin çullanması ve evlerinden gözaltına alınan mahallelilerin görüntülerinin ardından İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, CHP'nin "Türkiye bu zorbalığı hak etmiyor. Kendi yaşam tarzlarının dışında hiç kimseye saygı duymayan, görevinin başındaki gazetecilere, farklı kimliklere bu zulmü reva gören zihniyeti kınıyoruz. Cumhuriyetimizin layık olduğu demokrasiyi hep birlikte inşa edeceğiz…" paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"İzinsiz gösteri sırasında polise direnenleri gözaltına almak zorbalık değildir...

Esas zorbalık, toplumda iktidara tepki uyandırmak adına, hiçbir sınır tanımadan kurumlarımıza fütursuzca, her türlü yalana sarılarak saldırıp sonrasında özür dileyecek erdemi gösterememektir."

CHP'nin orijinal paylaşımında AFP fotomuhabiri Bülent Kılıç'ın polislerce yere yatırılıp kelepçe takıldığı görüntüler de yer alırken Ersoy kendi paylaşımında bu kısmı kesti.

Ersoy'un ifadeleri daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından da paylaşıldı.