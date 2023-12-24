Madeni paraların maliyeti belli oldu: 1 TL'nin maliyeti 3 TL'ye yaklaştı

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, yaptığı çalışmada madeni paraların basımındaki madenlerin fiyatının yükselmesi ile para maliyetinin yükseldiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demir, bozuk paralarda kullanılan alaşımların maliyetlerini belirlerken, madeni paralarda bakır, nikel ve çinko madenleri kullanıldığına dikkati çekti.

Merkez Bankası’na 25 kuruşun maliyetinin 1,64 TL, 50 kuruşun maliyetinin 2,31 TL ve 1 TL’nin maliyetinin ise 2,77 TL olduğunu belirten Demir, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, maliyetleri düşürmek için gramajı düşürme yoluna gitti. Kullanılan bakır, çinko ve nikelin oranları değişirken, üretimde ise yüzde 30 tasarruf sağlandı. 1 TL’lik madeni para 8,2 gramdan 6,6 grama geriledi. 50 kuruşun ağırlığı ise 6,8 gramdan 5,5 grama düştü. Ancak artan döviz metal paralarda kullanılan alaşımlara da yansıdı. 1 TL’nin maliyeti 3 TL’ye yaklaştı. Bu durum fırsatçılara gün doğurdu, piyasaya çıkar çıkmaz paraları toplayıp hurdacılara satarak haksız kazanç sağlama yoluna gittiler. Ekmeğin 10 lira olduğu yerde 50 kuruş ve 1 TL gibi paralar tam anlamıyla değerini yitirmiştir.”