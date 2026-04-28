Madencilerin hakkını gasp eden holdingin CEO'su şaşırtmadı: TÜGVA yöneticisi, AKP'li, bakanlık danışmanı...

Ankara’da hakları için direnen Doruk Madencilik işçileri gündemdeyken, Yıldızlar SSS Holding’in CEO’su Ali Vahit Atıcı’nın AKP ve TÜGVA bağı ortaya çıktı.

Ali Vahit Atıcı'nın uzun yıllar Hazine Bakanlığı'nda danışmanlık, AKP iktidarının yakınlığı ile bilenen TÜGVA'da Bayburt il başkanlığı yaptığı ve 2023'te AKP'den vekillik için aday adaylığı bulunduğu görüldü.

Atıcı, aynı zamanda 2023'teki seçimlerde de Saray'daki kutlamalarda yer almış.

Bakanlıklarda danışmanlık da yapmış

Halk TV'nin haberine göre, holdingin CEO'su Ali Vahit Atıcı'nın 64. ve 65. hükümet dönemlerinde Maliye Bakan danışmanı olarak kendini tanıttığı görüldü. Her iki dönemde de Maliye Bakanı olarak Naci Ağbal görev yapıyordu.

Sosyal medya hesabının profil fotoğrafını İletişim Başkanlığı ofisinde otururken çekilen görüntüsü yapan Atıcı'nın Bayburt’ta TÜGVA İl Temsilciliği görevinde bulunduğu öğrenildi.

Atıcı ayrıca 2023 yılında AKP'den 28. dönem Bayburt milletvekilliği için aday adaylığı başvurusu yaptı.