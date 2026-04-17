Madencilerin Ankara yürüyüşü devam ediyor: Doruk Madencilik işçileri Ayaş Beli'ni geçti

Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde Eskişehir'den yola çıkan madenciler, Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Madencilik'ten yıllardır alamadıkları hakları için Ankara'ya yürüyor.

İşçiler, aylarca ödenmeyen maaşlarının yanı sıra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) dönemi öncesi ile sonrasına ait kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesini talep ediyor. Ayrıca madenciler, kendi rızaları dışında dayatılan ücretsiz izin uygulamasının son bulmasını, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışma ortamlarının sağlanmasını istiyor. Sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarılan işçilerin işe iade edilmesi ve madenin kamulaştırılarak iş güvencesinin teminat altına alınması da talepler arasında yer alıyor.

Zorlu yolculukta Ayaş Beli aşıldı

Günlerdir yollarda olan, zorlu hava ve arazi şartlarına meydan okuyan işçiler, bugün yürüyüşlerinin kritik bir aşaması olan Ayaş ile Ankara arasındaki etabı geçiyor.

Ankara güzergahındaki Ayaş Beli'ne ulaşan madenciler, 1195 rakımlı tepeyi geride bırakarak başkente bir adım daha yaklaştı. Emeklerinin ve alın terlerinin karşılığını almak amacıyla başlattıkları bu yürüyüşte, işçilerin kararlılığı dikkat çekiyor. Ankara'ya ulaştıklarında Enerji Bakanlığı ve ilgili kurumlarla görüşerek hak gasplarına son verilmesini isteyecek olan işçiler, alacakları ödenene ve şartlar iyileştirilene kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtiyor.