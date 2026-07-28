Madenciler bakanlık önünden seslendi: 'Anlaşılan o ki Yıldızlar SSS Holding yönetemiyor'

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Türkiye Maden İşçileri Sendikası bünyesinde örgütlü Doruk Madencilik işçileri, hak edişlerinin 23 Temmuz’da ödeneceğine ilişkin verilen sözlerin tutulmaması üzerine Ankara’da başlattıkları eylemleri sürdürüyor.

Dün Yıldızlar SSS Holding önünde oturma eylemi başlatan madenciler, aylardır maaşlarını ve tazminatlarını alamadıklarını belirterek mağduriyetlerinin giderilmesi talebiyle bugün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya geldi.

Protokol imzalanmasına rağmen ödeme yapılmadı

Türkiye Maden İşçileri Sendikası adına açıklamayı okuyan Talih Kocabıyık, sürecin geçmişine ilişkin bilgi vererek eylemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kocabıyık, 16 Haziran 2026 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın da katılımıyla bir görüşme gerçekleştirildiğini hatırlatarak, “Madencilerin tazminatları ve yasal alacaklarının 23 Temmuz tarihinde ödeneceğine dair Yıldızlar SSS Holding ile protokol imzalanmıştı. Ancak geldiğimiz noktada şirket tarafından hiçbir ödeme işlemi gerçekleştirilmedi” dedi.

Ödemelerin yapılmaması üzerine dün holding önünde başlattıkları eylemi bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne taşıdıklarını belirten Kocabıyık, şöyle konuştu:

Yarın da Enerji Bakanlığı önünden sesimizi duyuracağız. Protokollerin gereği yerine getirilip verilen sözler tutulana ve ödemeler hesaplarımıza geçinceye dek Ankara’dan ayrılmayacağız.

Madenciler, yarın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde bir araya gelecek.