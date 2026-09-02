Madenci üst geçide çıkınca patron kasadaki parasını hatırladı

Türkiye Maden İşçileri Sendikası üyesi Doruk Madencilik işçileri, patronları Sebahattin Yıldız'a seslerini duyurabilmek için bugün üst geçide çıkıp isyan etti.

İşçinin aşağı indirilmesinin ardından açıklama yapan şirket, kasadaki parasını hatırladı.

Dün kasasında 35 milyon lira bulunduğunu söyleyen şirket, bugün bu tutarın 41 milyon lira olduğunu hatırlayarak ödeme sözü verdi.

10 gün içinde ödeme sözü verildi

Yıldızlar SSS Holding sahibi Sebahattin Yıldız, 10 gün içinde tüm alacakların madencilerin hesaplarına yatırılacağı sözünü verdi.

Verilen taahhüde göre bugün kıdem tazminatı yatmayan herkesin öncelikle kıdem ana parası yatırılacak. Ana paralar bittikten sonraki 10 gün içinde ise herkesin faiz hesaplaması ve ücretsiz izin ödemeleri gerçekleştirilecek.

'Servetine servet kattı, kimse bu adama bir şey demiyor mu?'

Borçların ödenmesi taahhüdü ile üst geçitten indirilen madenci isyanını, "Benim çocuğum üç senedir üniversite kazanıyor yollayamıyorum. 40 gündür Ankara'nın göbeğindeyiz, Allah'ın bir kulu bu adama bir şey demiyor mu? Diyor sen intihar edersen bana ne. Yahu benim hakkımı ver ben seni falan istemiyorum diyorum, bu arada servetine servet kattı" cümleleriyle dile getirdi.

Alacakları için direnişte oldukları ilk günden beri defalarca söz aldıklarını ifade eden madenciler, artık bu sözlerin tutulmasını istiyor.

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